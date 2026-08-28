Meta prohibirá filtros de belleza en menores y anuncia 12 cambios más en IG y FB

Los filtros de belleza que durante años han permitido afinar rostros, modificar facciones, agrandar ojos o simular procedimientos estéticos están a punto de desaparecer en Instagram y Facebook. Ahora Meta acordó restringir este tipo de herramientas para los usuarios menores de 18 años, como parte de un amplio paquete de medidas destinado a reducir los riesgos de adicción y proteger a niños y adolescentes en sus plataformas.

La medida, que por ahora se aplicará solo en Estados Unidos, forma parte de un acuerdo alcanzado por Meta con autoridades de ese país después de las demandas que acusaron a la compañía de diseñar Facebook e Instagram para mantener enganchados a los usuarios jóvenes y de no protegerlos adecuadamente. El acuerdo contempla cambios que serán implementados de manera progresiva y que tendrán una vigencia de hasta una década.

En el caso de los filtros, los adolescentes no podrán utilizar aquellos de realidad aumentada que simulen cirugías estéticas, mientras que también se bloquearán los considerados de maquillaje extremo. La intención es limitar herramientas que pueden reforzar la comparación física y la presión sobre la apariencia durante una etapa particularmente sensible del desarrollo.

DOS HORAS AL DÍA Y MODO NOCTURNO

Meta también establecerá un límite predeterminado de dos horas diarias de uso acumulado entre Facebook e Instagram para los menores. El tiempo será contabilizado incluso cuando utilicen más de una cuenta y únicamente un padre o tutor podrá modificar o desactivar el límite.

A esto se suma un Modo Nocturno, que bloqueará de manera predeterminada el acceso al feed, historias, Reels y “Explorar” entre la medianoche y las 6:00 horas. Los mensajes directos permanecerán disponibles para mantener la comunicación con familiares y otras personas.

También llegará el llamado Modo Escolar. De lunes a viernes, entre las 8:00 y las 15:00 horas , las notificaciones push quedarán silenciadas para evitar interrupciones durante las clases. Los usuarios todavía podrán entrar a las aplicaciones manualmente y recibirán excepciones para mensajes directos y alertas de seguridad.

MENOS LIKES Y MENOS SCROLL

Otro de los cambios que podría transformar la experiencia de los adolescentes será el ocultamiento predeterminado de los “me gusta” y reacciones, tanto en sus propias publicaciones como en las de otros usuarios. La función busca reducir la comparación social asociada a la cantidad de interacciones que recibe una publicación.

Meta también permitirá desactivar la reproducción automática de videos, obligando al usuario a realizar una acción deliberada para avanzar al siguiente contenido. Además, los menores podrán elegir un feed sin recomendaciones personalizadas basadas en los algoritmos de la compañía, una alternativa que incluso podrá ser establecida como predeterminada por los padres.

La compañía reforzará igualmente la verificación de edad para detectar cuentas de menores de 13 años y localizar a adolescentes de entre 13 y 17 años que hayan mentido sobre su edad al registrarse, con el objetivo de colocarlos en la experiencia protegida para adolescentes.

MÁS CONTROLES PARA LOS PADRES

Las cuentas de adolescentes continuarán configuradas como privadas por defecto y se reforzarán las restricciones para impedir el contacto con adultos considerados sospechosos o con perfiles catalogados como inapropiados.

También habrá mayores controles parentales. Los supervisores podrán recibir alertas sobre determinadas acciones realizadas por los adolescentes, como vincular cuentas secundarias, interactuar con perfiles considerados sospechosos o intentar modificar algunos ajustes de protección y límites de tiempo. Meta también contempla informes periódicos sobre el uso de las plataformas.

A la lista se suma un sistema simplificado para que los menores puedan reportar contenido perjudicial. Meta se comprometió a responder al menos al 90 por ciento de esos reportes en un periodo inferior a seis horas.

En conjunto, las nuevas reglas representan uno de los cambios más importantes en la manera en que Instagram y Facebook funcionarán para los adolescentes en Estados Unidos. El acuerdo contempla además que algunas de estas medidas puedan endurecerse si plataformas como TikTok, YouTube y Snapchat adoptan compromisos similares.