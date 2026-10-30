Mexicano continúa desaparecido tras choque de trenes en España; familiares arriban a Madrid

Durante su conferencia de prensa de este viernes 30 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que ocho mexicanos viajaban en alguno de los trenes involucrados en el accidente ferroviario ocurrido en España, de los cuales siete sufrieron lesiones leves y fueron dados de alta, mientras que una persona originaria de Aguascalientes permanece reportada como desaparecida .

La mandataria federal expresó sus condolencias por las víctimas del siniestro y señaló que la Embajada de México en España mantiene comunicación permanente con los familiares de la persona desaparecida .

De acuerdo con las cifras presentadas por Sheinbaum, el accidente dejó 68 personas fallecidas y 180 heridas, de las cuales 21 se encuentran en estado grave.

"Repetimos nuestro pésame y lamentamos los acontecimientos en Toledo, España", expresó la presidenta al referirse al accidente y actualizar la información sobre los connacionales afectados.

Siete mexicanos fueron dados de alta

La presidenta Claudia Sheinbaum detalló que los siete mexicanos lesionados fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica y posteriormente dados de alta.

En el caso de la persona originaria de Aguascalientes, indicó que la representación diplomática mexicana interpuso una denuncia por desaparición y continúa en contacto con sus familiares para dar seguimiento a su localización.

Familiares de mexicano desaparecido arribó a Madrid

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó en redes sociales que la Embajada de México en España se ha mantenido en comunicación con familiares del connacional que continúa desaparecido.

Compartió que los familiares de la víctima arribaron a Madrid y fueron recibidos por el titular de la Sección Consular de la Embajada, quien, aseguró, les ha acompañado y seguirá apoyando en las gestiones correspondientes.