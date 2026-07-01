México, ¡a octavos!

El siglo de durango

La Selección Mexicana venció con autoridad 2-0 a Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, rompiendo finalmente la barrera psicológica que tanto había pesado en la historia del Tri.

Tras superar una fuerte tormenta eléctrica que retrasó el arranque del juego una hora, el impecable planteamiento táctico de Javier Aguirre, basado en un ordenado esquema 4-1-2-3, anuló por completo los circuitos ofensivos de la escuadra sudamericana liderada por Moisés Caicedo.

El dominio local, impulsado por la movilidad de Gilberto Mora y Roberto Alvarado por las bandas, se reflejó rápido en el marcador gracias a la alta intensidad colectiva.

Al minuto 21, Luis Romo recuperó un balón clave en el mediocampo y asistió con precisión a Julián Quiñones, quien recortó hacia el centro del área para fusilar con un potente disparo raso al arquero Hernán Galíndez.

Apenas al 30', Raúl Jiménez desató la locura total en las abarrotadas tribunas al anticiparse a la zaga con un certero y letal cabezazo tras un tiro de esquina perfecto, firmando un 2-0 que parecía definitivo desde temprano.

HACEN HISTORIA

En la segunda mitad, el técnico rival Sebastián Beccacece movió sus piezas y Ecuador adelantó líneas con desesperación, pero se topó con una sólida muralla defensiva liderada por César Montes y Johan Vásquez, además de una intervención heroica del arquero Raúl Rangel ante un remate a quemarropa de Pedro Vite. Aguirre refrescó con maestría el mediocampo con los ingresos de Brian Gutiérrez y Obed Vargas para adormecer el ritmo del encuentro y neutralizar el empuje físico del rival.

Con el silbatazo final, México ahuyentó de golpe sus fantasmas históricos y avanzó con paso firme a los octavos de final, encendiendo la euforia de todo un país que hoy se atreve a soñar despierto con la gloria eterna.

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