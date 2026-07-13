México abre con triunfo el Clasificatorio Centrobasket rumbo al FIBA AmeriCup Femenino 2027

La Selección Mexicana Femenil de Baloncesto inició con el pie derecho su participación en el Clasificatorio Centrobasket rumbo al FIBA AmeriCup Femenino 2027, luego de imponerse por 75-64 a República Dominicana en un encuentro en el que el equipo nacional mostró solidez defensiva y un juego colectivo que terminó marcando la diferencia.

Desde los primeros minutos, México consiguió establecer el ritmo del partido gracias a una buena circulación del balón y al dominio en los tableros. Aunque el conjunto dominicano intentó mantenerse cerca en el marcador, la escuadra tricolor respondió en los momentos importantes para asegurar su primera victoria del certamen.

Valenzuela y Jeffries dominaron la pintura

Una de las figuras del compromiso fue Mariana Valenzuela, quien firmó un sobresaliente doble-doble de 16 puntos y 15 rebotes, convirtiéndose en una pieza clave tanto en ataque como en defensa.

A su actuación se sumó Anissa Jeffries, quien también registró un doble-doble con 13 unidades y 12 rebotes, aportando presencia física en la zona pintada y colaborando para que México controlara los rebotes durante gran parte del encuentro.

La máxima anotadora del representativo nacional fue Destini Pitts, autora de 22 puntos, además de repartir nueve asistencias, quedándose muy cerca de un doble-doble y siendo la principal generadora de juego para la ofensiva mexicana.

Bahamas será el siguiente reto

Con este resultado, México dio un paso importante dentro del torneo clasificatorio y buscará mantener el buen momento cuando enfrente a Bahamas en su segundo compromiso del certamen.

El partido está programado para el miércoles 15 de julio a las 12:00 horas (tiempo del centro de México) y representa una nueva oportunidad para que la quinteta nacional continúe sumando triunfos en su camino hacia un boleto al FIBA AmeriCup Femenino 2027.

De mantener este nivel, México se perfila como uno de los equipos con mayores posibilidades de avanzar en el clasificatorio y seguir soñando con una nueva participación en el máximo torneo continental de selecciones femeniles.