México: amigo

México ha sido, es y seguirá siendo sinónimo de amistad para todos los pueblos del mundo. México es conocido por su neutralidad como sus buenas relaciones internacionales, somos un país muy aliado.

Somos amistosos con (casi) todos, pero no tenemos una verdadera cercanía con nadie bueno… con los Estados Unidos.....bueno pero esa relación es más bien como una pareja tóxica, aunque no lo queramos, estos dos países están entrelazados culturalmente, económicamente y políticamente.

Para México es importante mantener relaciones de amistad con todas las naciones del mundo, obvio tenemos, historia, religión, cultura, ideología y políticas, distintas, diferentes formas de pensar y de actuar ; sin embargo, nosotros predicamos y promovemos la fraternidad universal.

A pesar de nuestros problemas de violencia, drogas, feminicidios, corrupción y desigualdad social entre muchos otros, tenemos problemas, pero eso no borra quiénes somos, México mantiene su estatus como un país amable, hospitalario, hermoso y con una rica historia y cultura, somos reconocidos en todo el mundo por nuestra comida, nuestra artesanía, nuestra música, el mariachi, el arte y las tradiciones y ceremonias ofrecidas a los muertos.

Tenemos un bello país que sigue fascinando y enamorando a personas de todo el mundo. La “vibra” de un mexicano hace que cualquier persona pueda disfrutar su visita en este colorido país, los mexicanos, somos una especie generosa de otro nivel.

México es conocido por su hospitalidad y amabilidad hacia los visitantes, recibimos a los demás con los brazos abiertos. México está ubicado a nivel mundial, como un lugar en el que resulta fácil para un extranjero establecerse y hacer amigos, y también como un país amable en el mundo . Durante el Mundial, los extranjeros descubrieron nuestra manera de celebrar y hacer sentir bienvenido a quien llega.

Entre estadios, música, comida, colores y fiesta, México se mostró como un país alegre, cálido y hospitalario, no solo fue sede, fue anfitrión, y muchos se fueron con un recuerdo que no cabía en una maleta.

La familia es considerada el pilar fundamental en la sociedad mexicana. Los mexicanos son conocidos por su servicio y la disposición de ayudar sin esperar nada a cambio.

La ayuda mutua y el apoyo en momentos difíciles son pilares de la solidaridad mexicana, quien no recuerda los terribles terremotos, aún recuerdo cómo se me erizaba la piel cuando veía a la gente entonar emocionada “Canta y no llores” durante las labores de rescate. Hemos sido capaces de sobreponernos a las tragedias.

Es un país que tiene todo lo que los viajeros están buscando: lugares con paisajes increíbles, clima fríos y calurosos, una gastronomía para deleitarse y chuparse los dedos , y una cultura asombrosa que se ha conservado a lo largo del tiempo.

Tenemos un país rico en recursos naturales, más allá de “hot tamales, tomatoes, a couple of things” a Trump, le tendríamos que recordar que también tenemos, aguacates, cerveza, autos, autopartes, computadoras, equipo médico, maquinaria, tequila, petróleo, minerales y le hemos regalado al mundo, girasoles, pitahaya, frijol, Maíz, cacao, agave, vainilla, chile, flor de noche buena, flor de cempasúchil, nopal y las deliciosas tunas. Trump, puede minimizar lo que México produce, pero no puede reducir lo que México es.

Lo más valioso que tiene México, son los mexicanos, sabemos fundimos en un sincero y largo abrazo, de esos que casi rompen los huesos, pocas frases reflejan mejor la amabilidad y hospitalidad de un mexicano cuando te dice eso de “mi casa es tu casa”, desbordamos una calidez con la que hacemos sentir al extranjero casi como en su hogar, ¡Que viva la fraternidad universal! Sigamos siendo ejemplo del buen corazón y cordialidad de los mexicanos hacia quienes nos rodean.

¿O acaso les parece casualidad que los mexicanos tengan incluso una palabra concreta para definir esos abrazos que parece que reparan el alma? ¿Ya tuvieron la suerte de que alguien los apapache?