México buscará en Guadalajara mantener vivo el sueño rumbo a Los Ángeles 2028

La Selección Nacional Mexicana Mayor Femenil de basquetbol tendrá una nueva oportunidad de mantenerse en el camino rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, cuando dispute el FIBA Women’s Olympic Pre-Qualifying Tournament 2026, que se desarrollará del 17 al 23 de agosto en la Arena Astros de Guadalajara, Jalisco.

El torneo reunirá a ocho selecciones y otorgará solamente un boleto para los FIBA Women’s Olympic Qualifying Tournaments 2028, por lo que México tendrá que superar una competencia exigente si quiere continuar dentro del proceso olímpico.

UN grupo complicado en Guadalajara

La competencia estará dividida en dos sectores. México fue ubicado en el Grupo B junto a Canadá, Filipinas y Senegal, mientras que el Grupo A estará conformado por Brasil, Argentina, Nueva Zelanda y Sudán del Sur. Los dos primeros lugares de cada grupo avanzarán a semifinales y posteriormente los ganadores disputarán la final, donde estará en juego el único pase disponible al siguiente torneo de clasificación olímpica.

El reto no será sencillo para el conjunto mexicano, Canadá aparece como la selección mejor ubicada en el ranking femenil de FIBA entre las participantes, en el séptimo puesto, seguida por Brasil en el noveno . México aparece en el lugar 31, mientras Filipinas ocupa el 30 y Senegal el 22.

Pese a ello, el representativo nacional llega con una tendencia positiva, pues durante el último año logró ascender 10 posiciones en el ranking, impulsado por sus actuaciones en competencias como la AmeriCup y el Centrobasket.

¿Cuándo se jugará en el Preclasificatorio Olímpico?

La Selección Mexicana comenzará su participación el lunes 17 de agosto a las 20:30 horas frente a Filipinas. Su segundo compromiso será el miércoles 19, también a las 20:30 horas, contra Senegal, mientras que cerrará la fase de grupos el jueves 20 frente a Canadá, nuevamente en el mismo horario.

En caso de finalizar dentro de los dos primeros lugares de su sector, México avanzará a las semifinales programadas para el sábado 22 de agosto, a las 17:30 y 20:30 horas. La gran final se disputará el domingo 23 a las 17:30 horas.

Un solo boleto mantiene la presión al máximo

A diferencia de otros torneos donde existen varias plazas disponibles, en Guadalajara únicamente el campeón obtendrá el derecho de continuar hacia los FIBA Women’s Olympic Qualifying Tournaments de 2028, lo que convierte cada partido en determinante desde la fase de grupos.

México intentará aprovechar la condición de local y el crecimiento mostrado durante el último año para competir ante selecciones mejor ubicadas en el ranking internacional. El primer objetivo será superar un sector en el que Canadá parte como uno de los rivales más fuertes, mientras Senegal y Filipinas también buscarán quedarse con uno de los dos lugares disponibles en semifinales.