México cae ante Jamaica en Kingston y compromete su futuro en la Concacaf Nations League

México complicó seriamente su panorama en la Concacaf Nations League al caer 3-2 frente a Jamaica en Kingston, durante la ida de los cuartos de final. El conjunto dirigido por Rafael Márquez volvió a exhibir problemas defensivos y una preocupante desconexión durante gran parte del encuentro, aunque una reacción en el tramo final evitó que la eliminatoria quedara prácticamente sentenciada.

El Tricolor asumió el control de la posesión desde los primeros minutos, pero careció de profundidad para traducir ese dominio en ocasiones claras. Gilberto Mora probó de larga distancia y Santiago Giménez generó algunas aproximaciones, pero la selección mexicana volvió a sufrir cada vez que Jamaica aceleró al contragolpe. La presión local terminó encontrando recompensa al minuto 27, cuando un desafortunado autogol de Jesús Gallardo abrió el marcador y cambió el rumbo del partido.

El poder de los 'Reggae Boyz'

La situación empeoró apenas iniciado el complemento. Renaldo Cephas aprovechó los espacios concedidos por la zaga mexicana para firmar el 2-0 al arranque de la segunda mitad, mientras que el cuadro nacional mostró dificultades para reaccionar anímicamente. La velocidad de los caribeños continuó causando estragos y, tras una acción revisada por el VAR, Richard King convirtió un penal al minuto 62 para colocar un contundente 3-0 que dejó al Tri contra las cuerdas.

Cuando el encuentro parecía definido, México encontró oxígeno gracias a Gilberto Mora. El mediocampista sacó un disparo preciso al minuto 70 para descontar y devolver algo de esperanza a los visitantes. La anotación impulsó a un equipo que hasta entonces había sido superado en intensidad y contundencia por los jamaicanos.

No fue suficiente para empatar

La presión mexicana aumentó en los minutos finales y encontró premio al 80’, cuando Santiago Sandoval provocó un penal que Julián Quiñones transformó en el 3-2. El Tricolor se lanzó con todo en busca del empate durante el agregado y generó un par de aproximaciones peligrosas, pero la remontada quedó incompleta. Jamaica resistió y se quedó con una victoria valiosa en el primer capítulo de la serie.

Más allá de la reacción final, la derrota deja preguntas para Rafael Márquez. México mostró carácter para levantarse de una desventaja de tres goles, pero también volvió a evidenciar fragilidad defensiva y falta de contundencia en momentos clave. La vuelta se disputará el martes 17 de noviembre en Monterrey, donde el Tricolor necesitará corregir errores y ofrecer una actuación mucho más consistente si pretende darle la vuelta a la eliminatoria y mantenerse con vida en la competencia.