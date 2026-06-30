México confía en mantener el T-MEC pese al arranque de su revisión con EU y Canadá

La revisión formal del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) comenzará este 1 de julio en un escenario marcado por la incertidumbre comercial derivada de la política arancelaria del presidente estadounidense, Donald Trump. Aun así, el Gobierno de México aseguró que existe confianza en que el acuerdo continúe vigente.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este martes que los equipos negociadores de los tres países mantienen una postura favorable hacia la permanencia del tratado, al considerar que sigue siendo un instrumento clave para la economía de Norteamérica.

Aranceles, principal reto

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el mayor desafío para esta nueva etapa no está relacionado con el contenido del tratado, sino con la estrategia comercial que ha impulsado el Gobierno de Estados Unidos.

Señaló que la intención de Donald Trump de elevar aranceles a distintos países ha generado incertidumbre en el comercio internacional, aunque subrayó que esa postura ya era conocida desde el inicio de su administración.

Pese a ello, aseguró que las conversaciones entre los tres socios comerciales han permitido mantener una visión positiva sobre el futuro del acuerdo.

México llega preparado a la revisión

Sheinbaum indicó que, durante los últimos meses, funcionarios de México, Estados Unidos y Canadá sostuvieron diversas reuniones para preparar el inicio de la revisión del tratado, por lo que consideró que el país llega listo para esta nueva fase.

También destacó el papel que juega la iniciativa privada en la defensa del T-MEC, al señalar que numerosas empresas mantienen inversiones y cadenas de producción que dependen de la integración económica entre las tres naciones.

Afirmó que ese interés compartido por conservar las condiciones actuales del comercio fortalece las posibilidades de que el acuerdo continúe.

Avanza la relación con Canadá

La presidenta también resaltó el fortalecimiento de la relación bilateral con Canadá, luego del encuentro que sostuvo recientemente con el primer ministro Mark Carney.

De acuerdo con Sheinbaum, ese acercamiento permitió avanzar en temas de comercio e inversión, lo que contribuye a reforzar la cooperación económica entre ambos países en el contexto de la revisión del tratado.

Lo que sigue para el tratado

La mandataria adelantó que este miércoles se dará a conocer un comunicado relacionado con el inicio formal de la revisión del T-MEC, mientras que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ofrecerá más detalles sobre el proceso el próximo jueves.

Si México, Estados Unidos y Canadá alcanzan un acuerdo para mantener vigente el tratado, este se extenderá automáticamente por otros 16 años. En caso de no concretarse esa decisión, el mecanismo establece revisiones anuales durante un periodo de hasta diez años antes de una eventual expiración.