Con plumas, cristales y un homenaje a la fauna de los humedales mexicanos, María Vargas conquistó el escenario durante la pasarela de Traje Nacional de Miss Universo 2026, una de las noches más esperadas del certamen al reunir la identidad, historia y riqueza cultural de cada nación. Ante millones de espectadores alrededor del mundo, la gala volvió a convertir las tradiciones, la flora y los hitos locales en espectaculares piezas de diseño.

EL BRILLO DEL FLAMENCO MEXICANO

Desde luego, en México todas las miradas estuvieron puestas sobre Miss Universo México. La jalisciense rindió tributo al flamenco rosado del Caribe, especie que habita comúnmente en la península de Yucatán.

Durante su recorrido lució “Imperio Rosado”, creación de su paisano Joel García. El atuendo destacó especialmente por un penacho y tocado con dos cabezas de flamenco rodeadas de plumas; además, el corset, el pantalón y las mangas traslúcidas llevaban bordados de pedrería, cristales y perlas nacaradas en tonalidades rosadas y plateadas.

OTRAS JOYAS EN PASARELA

Más allá de la participación mexicana, la competencia dejó otras propuestas memorables en el escenario. Venezuela, representada por Clara Vegas Goes, rindió homenaje al béisbol y a su triunfo en el Clásico Mundial de 2026 con un diseño en tonos dorados y tricolor; Brasil, de la mano de Marcella Kozinski, apostó por un llamativo atuendo rojo inspirado en el fruto de guaraná, y Colombia sobresalió con una creación cristalina y detalles dorados alusiva a sus esmeraldas.

Por su parte, la costarricense Mariale Acosta captó miradas al incorporar una rana en la espalda de su vestuario. A ellas se sumaron otras delegaciones que figuraron entre las favoritas de la jornada, como República Dominicana, India, Filipinas, Cuba y España, esta última con una propuesta inspirada en las Islas Canarias.