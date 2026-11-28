México aseguró su regreso a una Copa Mundial Femenina al derrotar 4-2 a Haití en los cuartos de final del Campeonato W de la Concacaf y obtener su boleto a Brasil 2027. El conjunto dirigido por Pedro López avanzó además a las semifinales del certamen regional tras superar un encuentro exigente ante un rival que le planteó dificultades durante buena parte de la tarde.

La selección nacional tomó ventaja al minuto 13 gracias a Diana Ordóñez, quien culminó una ofensiva mexicana para el 1-0. Poco después llegó una de las acciones determinantes del partido, cuando Esthefanny Barreras detuvo un penal que pudo significar el empate haitiano. Sin embargo, la presión caribeña terminó dando resultado al 31’, cuando Brittany Raphino sacó un disparo raso desde fuera del área para establecer el 1-1.

Golpes antes del descanso

La primera mitad también dejó la lesión de Alice Soto al minuto 27, situación que obligó al ingreso de Maricarmen Reyes. La sustitución terminó influyendo directamente en el desarrollo del encuentro. Antes, al 42’, Jacqueline Ovalle apareció con un potente zurdazo desde fuera del área que se incrustó en la parte alta de la portería haitiana para devolverle la ventaja al conjunto mexicano.

México aprovechó el impulso de esa anotación para ampliar la diferencia antes del descanso. Ya en tiempo agregado, Nicky Hernández encontró a Maricarmen Reyes dentro del área y la mediocampista definió el 3-1. El gol permitió a las dirigidas por Pedro López marcharse al vestidor con una ventaja de dos anotaciones tras una primera mitad de constantes emociones.

La sentencia mundialista

Haití volvió a meterse en la pelea al minuto 59 mediante un tiro libre directo de Kethna Louis que superó a Barreras y colocó el 3-2. Apenas unos minutos después llegó otro momento clave del encuentro, cuando Aaliyah Farmer apareció prácticamente sobre la línea para rechazar un balón que tenía dirección de gol y evitar el empate del conjunto caribeño.

La acción definitiva apareció al minuto 73. Ovalle cobró un tiro libre con dirección al arco, el balón se desvió en una defensora haitiana y cambió de trayectoria antes de superar a Océane Toussaint para decretar el 4-2 definitivo. Con su doblete, la atacante encabezó una victoria en la que México registró 22 disparos totales y siete remates a puerta. El resultado aseguró el boleto a la Copa Mundial Femenina de Brasil 2027 y mantuvo al Tri con vida en la lucha por el título de la Concacaf.