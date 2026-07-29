México domina la gran cita de Santo Domingo 2026: lidera el medallero con 126 preseas totales

México llega a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 como líder absoluto del medallero, con 126 preseas: 49 de oro, 45 de plata y 32 de bronce. La delegación mantiene un dominio sostenido sobre Colombia y el resto de la región, impulsada por figuras que han respondido en las disciplinas históricas y por una camada nueva que ya compite con jerarquía internacional.

Nadie detiene a los atletas mexicanos

El tiro con arco volvió a ser territorio mexicano. Matías Grande firmó una actuación de tres oros, individual recurvo, equipos varonil y equipos mixtos, mientras Alejandra Valencia replicó la hazaña con el título individual femenil y el oro mixto. Ana Paula Vázquez completó el podio con la plata en recurvo femenil, confirmando el control total del país en la especialidad.

En remo, el W4- integrado por Ximena Castellanos, María García, Maite Arrillaga y Jennifer de la Rosa dominó la final con 7:44.06 minutos para asegurar otro oro estratégico. En boliche, Dante Romero y Ricardo Lecuona se quedaron con el título en dobles varonil, seguidos por la dupla mexicana de Héctor Piña y Mario Quintero, que obtuvo la plata y cerró un contundente 1-2.

Otros deportistas que han destacado

La lista de protagonistas se amplía con nombres que sostienen la hegemonía mexicana en disciplinas clave. En clavados destacan Osmar Olvera, Juan Manuel Celaya y Randal Willars; en aguas abiertas, el tricampeón Paulo Strehlke; en natación artística, el multimedallista Diego Villalobos. En atletismo, las cartas fuertes son Alegna González, Uziel Muñoz y Erick Portillo; en ciclismo, Yareli Acevedo, Daniela Gaxiola, Jessica Salazar y Yuli Verdugo; en triatlón, Rosa María Tapia; en judo, Prisca Awiti; y en taekwondo, Daniela Souza y Carlos Sansores.

Buscan romper un récord

Para todos ellos, el siguiente paso es sostener el ritmo ganador y ampliar la cosecha rumbo al objetivo histórico: superar las 353 medallas de San Salvador 2023 y consolidar a México como la primera nación en rebasar las 4,500 preseas totales en la historia de los Juegos.

La jornada del jueves será clave: vienen finales en clavados, ciclismo de pista, natación y tiro con arco, además del debut de la Selección Mexicana femenil de futbol, que busca sumarse a la lista de protagonistas en Santo Domingo.