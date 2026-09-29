México en cifras

Somos 130 millones 911 mil 314 habitantes. Más mujeres que hombres.

Para ser exactos la relación es 51.9 por ciento mujeres y el 48.1 hombres. Ya no somos los jóvenes que éramos hace varios. La edad promedio en el país es de 32 años. Estamos en otros tiempos y quizá la economía no incentiva los nacimientos como hace dos décadas. Ahora más parejas prefieren no tener hijos, aunque sí “perrijos” y “gatijos”. Por su parte los solteros ya superan a los casados: 32.2 por ciento contra 31.8. No les quede duda, el país ya cambió.

Los más recientes datos del INEGI a través de la Encuesta Intercensal 2025 ofrecen un perfil actual de México y acaso las claves sobre los próximos años. El instituto realizó una muestra altamente representativa que permite inferencias a nivel de censo. Sin duda es la encuesta más grande en la nación. 44 mil 500 personas fueron entrevistadoras. Un ejército de encuestadores recorrió todos los rincones del territorio para visitar 7.3 millones de viviendas. Los resultados se publicaron el 22 de septiembre y representan las cifras puras y duras de cómo somos. Por ejemplo, los cinco estados más poblados son el Estado de México con 17.5 millones; la ciudad de México con 9.1; Jalisco registró 8.6; Veracruz 7.9 y Puebla 6.8. A la inversa, los estados menos poblados fueron Colima con 758 mil habitantes, prácticamente lo que registra una ciudad con población media alta como Torreón, que actualmente tiene 808 mil habitantes. Le sigue Baja California con 955 mil; Campeche 967 mil; Nayarit ya brinca con 1.2 millones y Tlaxcala que sí existe con 1.4 millones de habitantes. A nivel municipal Tijuana es el más poblado con 1.9 millones seguido de Iztapalapa (para el mundo) con 1.8 millones.

Por otro lado, en Oaxaca hay 11 municipios habitados por menos de 250 personas. Ahí todos se conocen.

Uno de los datos más llamativos tiene que ver con la dinámica demográfica.

La fecundidad muestra una tendencia a la baja que en los próximos años va a impactar en la economía. Ya desde hace un lustro el INEGI registró una desaceleración del crecimiento poblacional. Veamos los números. El promedio de hijas e hijos nacidos vivos por mujer disminuyó de 2.1 a 1.9. La edad media de los mexicanos aumentó de 29 a 32 años entre 2020 y 2025. Ambos datos, el aumento de la edad promedio y la disminución de fecundidad muestran un freno al crecimiento poblacional que a la larga afectará la economía. Sin embargo, como tantas cosas, el crecimiento no es para siempre. Desde esa referencia ya estamos por debajo de la tasa de reemplazo.

¿Se han puesto a pensar en el sistema de pensiones? En el país hay 39 millones de viviendas, en promedio viven ahí 3.3 personas.

66 por ciento de esos hogares son propios. 19.3 por ciento renta. El 75 por ciento de esos hogares cuenta con acceso a Internet y el principal medio es a través de los teléfonos celulares, 94.5 por ciento. Literalmente la vida en un teléfono.

El dato contrasta con el 31% de líneas telefónicas en casa. Cada vez más es casi una reliquia hablar por un teléfono fijo.

En la parte económica, 55 por ciento del total de la población está activa. De ese porcentaje, 61 por ciento de la población económicamente activa son hombres y 39 por ciento mujeres.

49 por ciento tiene vehículo en casa.

Sin embargo, la mayoría de los presupuestos públicos federales y locales va destinado a los automovilistas. El otro 51 por ciento sencillamente se friega.

Banquetas y cruces peatonales son un suplicio.

Más allá de lo plano que nos pintan las redes sociales de las grandes tecnológicas, el país es diverso y plural, aunque algunos se empeñen en negar la realidad.

24.2 millones de personas se consideran indígenas. La lengua indígena más hablada es el náhuatl, con 21.9 por ciento. 2.1 millones reconocen sus raíces afromexicanas o afrodescendientes.

Los datos siguen y por lo pronto la Encuesta Intercensal 2025 nos da un panorama puntual del país.

101 AÑOS DE LA FERIA

Antes de que termine el mes recordamos la efeméride sobre la primera gran feria del algodón. Se realizó entre los días 5 al 16 de septiembre de 1925. Desde entonces es una tradición que se conserva en la ciudad de Torreón.

Nos vemos en @ucnuadros