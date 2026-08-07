México es plata tras caer en penales contra Venezuela en Santo Domingo 2026

La Selección Mexicana de futbol varonil se quedó con la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de caer 3-2 en tanda de penales frente a Venezuela tras empatar 2-2 durante los 120 minutos de la final.

El encuentro comenzó cuesta arriba para el combinado nacional, ya que Luis Carrero adelantó a Venezuela apenas al minuto 1'. México respondió al 25' por conducto de Mateo Levy, quien aprovechó un error en la salida rival para colocar el 1-1. Sin embargo, Diego Claut devolvió la ventaja a la Vinotinto al 29'.

Antes del descanso, Levy volvió a aparecer y firmó su doblete al 45+3 para igualar 2-2. El marcador ya no se movió durante la segunda mitad ni en los tiempos extra, por lo que el campeonato tuvo que definirse desde los once pasos.

Los penales dejaron a México sin el oro

En la tanda, la Selección Mexicana no logró mantener la efectividad necesaria. Joaquín Moxica, Gael García y Diego Ochoa fallaron sus respectivos cobros , mientras que Tahiel Jiménez y Luis Navarrete sí consiguieron marcar.

Venezuela terminó imponiéndose 3-2 en los penales para quedarse con la medalla de oro, mientras que México cerró su participación en Santo Domingo 2026 con la plata después de una final en la que tuvo que remontar en dos ocasiones.