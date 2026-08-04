¿México está en riesgo tras alerta de erupción del Volcán de Fuego en Guatemala? Esto sabemos

Foto base: EFE
Durante las primeras horas de este martes 4 de agosto, autoridades de Guatemala emitieron una alerta anaranjada por la intensa actividad del Volcán de Fuego y la erupción que ha estado haciendo.
Tras esto, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) comenzó la evacuación de distintas comunidades cercanas a este lugar, como El Porvenir, Las Lajitas, Morelia y Panimaché; además, se suspendieron las clases y se cerró la Ruta Nacional 14. A esto se sumó la restricción del acceso turístico a este volcán y el de Acatenango.
La situación ha generado bastante preocupación en los habitantes de este país, sin embargo, también en la población de México, ya que comparten la frontera sur.
¿Qué se sabe del riesgo para México?
Según la información que trasciende, el volcán de Fuego se encuentra entre los departamentos de Sacatepéquez, Escuintla y Chimaltenango; pero también a unos 120 y 150 kilómetros de los límites con el territorio mexicano.
Esto significa que el estado con mayor riesgo es Chiapas, sobre todo en la región del Soconusco y el municipio de Tapachula, que está a unos 180 a 200 kilómetros por carretera.
Además de estas zonas, el monitoreo de Protección Civil también contempla regiones como:
- Suchiate
- Frontera Hidalgo
- Metapa de Domínguez
- Tuxtla Chico
- Cacahoatán
- Unión Juárez
Pese a esto, no se ha reportado evidencia de que la ceniza haya llegado a estos lugares, pero las condiciones atmosféricas sí podrían favorecer su desplazamiento.
Antecedentes
Este volcán es uno de los más monitoreados en América Latina, pues su actividad es bastante frecuente y ya cobró la vida de decenas de personas.
Lo ocurrido se remonta al año 2018, cuando una de sus erupciones provocó que más de 200 personas murieran, arrasó con comunidades completas y los daños afectaron a cerca de 1.7 millones de habitantes.