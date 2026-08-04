¿México está en riesgo tras alerta de erupción del Volcán de Fuego en Guatemala? Esto sabemos

Durante las primeras horas de este martes 4 de agosto, autoridades de Guatemala emitieron una alerta anaranjada por la intensa actividad del Volcán de Fuego y la erupción que ha estado haciendo.

Tras esto, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) comenzó la evacuación de distintas comunidades cercanas a este lugar, como El Porvenir, Las Lajitas, Morelia y Panimaché; además, se suspendieron las clases y se cerró la Ruta Nacional 14. A esto se sumó la restricción del acceso turístico a este volcán y el de Acatenango.

La situación ha generado bastante preocupación en los habitantes de este país, sin embargo, también en la población de México, ya que comparten la frontera sur.

Foto: EFE

¿Qué se sabe del riesgo para México?

Según la información que trasciende, el volcán de Fuego se encuentra entre los departamentos de Sacatepéquez, Escuintla y Chimaltenango; pero también a unos 120 y 150 kilómetros de los límites con el territorio mexicano.

Esto significa que el estado con mayor riesgo es Chiapas , sobre todo en la región del Soconusco y el municipio de Tapachula, que está a unos 180 a 200 kilómetros por carretera.

Además de estas zonas, el monitoreo de Protección Civil también contempla regiones como:

Suchiate

Frontera Hidalgo

Metapa de Domínguez

Tuxtla Chico

Cacahoatán

Unión Juárez

Pese a esto, no se ha reportado evidencia de que la ceniza haya llegado a estos lugares, pero las condiciones atmosféricas sí podrían favorecer su desplazamiento.

Antecedentes

Este volcán es uno de los más monitoreados en América Latina, pues su actividad es bastante frecuente y ya cobró la vida de decenas de personas.

Lo ocurrido se remonta al año 2018, cuando una de sus erupciones provocó que más de 200 personas murieran , arrasó con comunidades completas y los daños afectaron a cerca de 1.7 millones de habitantes.