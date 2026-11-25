Donald Trump puede amenazar a México con aranceles, cuestionar su capacidad para enfrentar al narcotráfico y convertir cualquier diferencia en instrumento de presión. Lo que no puede hacer tan fácilmente es prescindir de México.

Nosotros también podemos dirigirnos a Estados Unidos en un tono de llamado de atención: ¿Y las armas que entran por la frontera que compartimos? ¿Y la demanda de drogas que estimula al narcotráfico? ¿Y la falta de políticas públicas para reducir su consumo? ¿Y quiénes son y dónde están sus capos? Podemos decirles eso y más, pero tampoco podemos prescindir de ellos.

Si para que la geografía se mueva se requieren cientos de miles de años, la vecindad nos acerca no solo en el espacio sino también en el tiempo y no solo en los problemas sino también en las oportunidades. Ambos países lo sabemos, aunque de cuando en cuando nos dé por lamentar la cercanía.

La condición de la contigüidad y la dificultad para prescindir del otro define en gran medida esta relación, a la vez sugiere como línea de desempeño al pragmatismo.

Pragmáticos ellos y nosotros. Dicen que quieren entrar a México para detener capos, pero mejor nos acercan información; no los queremos de invasores, pero adelante con ubicaciones y localizaciones: la captura en Sinaloa por parte de las fuerzas especiales del Ejército y la Guardia Nacional de Fausto Isidro Meza Flores, "El Chapo Isidro", uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI es una expresión de "hagámoslo juntos". Asumir costos es parte del pragmatismo, aunque duela: cuatro militares mexicanos perdieron la vida y Sinaloa vivió otra jornada de violencia.

En lo económico, México pesa. En plena competencia entre Washington y Pekín, México es el principal proveedor del mercado estadounidense y fabrica cada vez más equipo para centros de datos e inteligencia artificial. Pero no es invulnerable: el acero, el aluminio y la industria automotriz siguen bajo gravámenes, y la revisión del T-MEC tiene puntos suspensivos…

A Marcelo Ebrard le toca mantener esas ventajas y lo ha hecho bien; a Omar García Harfuch, sostener la coordinación en seguridad y ha dado resultados; a Édgar Amador, cuidar la estabilidad financiera, que no es poca cosa, sin la cual todo se complicaría.

El pragmatismo, como la comunicación, solo funciona si es de dos vías. El presidente estadounidense se da sus libertades verbales, pero baja los decibeles, en persona y en vía telefónica, en su relación con la presidenta mexicana.

Claudia Sheinbaum ha elegido no responder a la estridencia con estridencia, pero sí a la mesura con mesura. Hay que aprovechar los momentos de baja intensidad. Ha funcionado, aunque las tensiones de fondo persisten.

Hay sin embargo un reto hacia el interior del país y es la vía del pragmatismo nacional, lo que no significa renunciar a valores ni convicciones, sino atender con acciones eficaces cuando se trate de resolver cuestiones de fondo, de las que tenemos muchas, como corresponde a un país complejo y diverso, de más de 130 millones de habitantes.

El pragmatismo en la relación con Washington puede consolidar posturas e identificar oportunidades. Adentro, nos dará condiciones para aprovecharlas.