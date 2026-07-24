México golea a Antigua y Barbuda en su debut en el Premundial Sub-20

La Selección Mexicana comenzó con autoridad su participación en el Premundial Sub-20 de la Concacaf, luego de imponerse 3-0 sobre Antigua y Barbuda en la primera jornada del Grupo B, disputada en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

El conjunto dirigido por Alex Diego controló las acciones prácticamente desde el silbatazo inicial, apoyado en una circulación constante del balón y en la presión alta para impedir que el representativo caribeño pudiera salir con claridad desde su propio terreno.

Camberos abrió el camino desde el penalti

La primera anotación llegó al minuto 13', después de que una infracción de Ivan Grant sobre Hugo Camberos dentro del área fuera revisada por el cuerpo arbitral .

El propio atacante de Chivas tomó el balón y ejecutó el penalti con un disparo colocado hacia el costado izquierdo, venciendo al guardameta Tegan Gumbs para poner en ventaja al combinado mexicano.

El gol permitió que México jugara con mayor tranquilidad y aumentara la presión sobre un rival que se mantuvo replegado cerca de su portería, pero que tuvo dificultades para recuperar la pelota y superar la línea del mediocampo.

Valenzuela amplió la diferencia

El segundo tanto apareció al minuto 22' en una jugada construida por Santiago Sandoval y Hugo Camberos. Sandoval filtró el balón hacia el área, Camberos recibió y retrasó el servicio para la llegada de Aldahir Valenzuela.

El atacante de Rayados remató de primera intención y cruzó el balón ante la salida del arquero para establecer el 2-0.

Sandoval sentenció antes del descanso

Cuando parecía que el encuentro se marcharía al medio tiempo con dos goles de diferencia, Santiago Sandoval aprovechó una pérdida de Antigua y Barbuda dentro de su propia área.

El mediocampista recuperó la pelota y definió al minuto 47' para colocar el 3-0, resultado que prácticamente sentenció el encuentro antes de comenzar la segunda mitad.

Durante el complemento, México redujo la intensidad y se dedicó a administrar la ventaja mediante posesiones prolongadas .

México suma sus primeros tres puntos

Antigua y Barbuda no consiguió generar peligro sobre la portería defendida por Sebastián Liceaga. La defensa mexicana, integrada por Carlos Hernández, Yohan Orozco, Carlos Alfaro y Juan Carlos Echilvestre, mantuvo el orden para conservar el cero.

Con la victoria, México sumó sus primeros tres puntos en el Grupo B y dio el primer paso en la competencia que otorga lugares para el Mundial Sub-20 de 2027 y para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El siguiente compromiso del Tricolor será el lunes 27 de julio contra Costa Rica, nuevamente en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.