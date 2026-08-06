México hace historia en Santo Domingo 2026 y rompe su récord absoluto con 146 oros en total

La delegación mexicana hizo historia este jueves en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al romper su récord nacional de medallas de oro en una sola edición. Tras alcanzar la cifra de 146 preseas doradas, el contingente tricolor superó la marca de 145 títulos conquistada en San Salvador 2023, consolidando su liderazgo absoluto en la tabla general regional.

Directo a los libros de historia

El camino hacia el registro comenzó en la vela costera, donde la dupla integrada por Sofía Baeza y Álvaro Ramírez se proclamó campeona en dinghy de dos personas mixto. Con una puntuación de 17 unidades, los atletas mexicanos superaron a Puerto Rico y Bahamas, otorgando el metal dorado número 145 que igualó de manera temporal la cota nacional.

Minutos después, la presea decisiva llegó a través del pentatlón moderno. La pareja conformada por Catherine Mayran Oliver y Yael Marmolejo conquistó el oro 146 en el relevo mixto tras contabilizar 475 puntos totales. El triunfo colocó a México por encima de Guatemala y Venezuela en el podio, escribiendo oficialmente un nuevo capítulo en los anales del deporte centrocaribeño.

La jornada festiva sumó además triunfos en tiro deportivo, donde Eréndira Barba y Carlos Quezada lograron el oro en rifle de aire 10m mixto con 499.8 puntos. Asimismo, la halterofilia y la natación artística aportaron victorias clave para superar las 330 medallas totales en la tabla general, manteniendo una amplia ventaja superior a 70 preseas doradas sobre Colombia.

La lluvia de medallas aún no termina

Este hito confirma una sólida tendencia ascendente en el rendimiento tricolor dentro del ciclo olímpico. Superar los 132 oros de Barranquilla 2018 y los 145 de San Salvador 2023 refleja la efectividad del programa multidisciplinario nacional, sustentado en la preparación integral tanto en pruebas individuales como en competencias por equipos y modalidades mixtas.

Con varias pruebas pendientes antes de la clausura, la delegación nacional mantiene el margen para extender aún más su cosecha histórica en territorio dominicano. Santo Domingo 2026 se consagra así como la edición más prolífica para el deporte mexicano, fijando una nueva e inédita referencia competitiva para los próximos años.