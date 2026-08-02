México medirá fuerzas ante Panamá; así quedaron los cruces de cuartos del Campeonato Sub-20

La fase de eliminación directa del Campeonato Sub-20 de la Concacaf ha quedado formalmente definida tras el cierre de la ronda de grupos. Las ocho mejores selecciones juveniles de la región disputarán los cuartos de final, donde la exigencia deportiva alcanza su punto máximo: los cuatro ganadores asegurarán su boleto directo a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA.

El cuadro azteca tendrá un duro reto al frento

El choque de mayor reflector enfrentará a la Selección Mexicana contra Panamá. El conjunto tricolor, dirigido por Eduardo Arce, firmó una fase inicial impecable en el Estadio Cuauhtémoc al registrar paso perfecto en el Grupo B. Con victorias sobre Antigua y Barbuda, Costa Rica y Guatemala, el cuadro local sumó nueve puntos, anotó nueve goles y mantuvo su marco imbatido.

Por su parte, el seleccionado panameño arribó a esta instancia tras atravesar un camino de marcada resiliencia en el Grupo C. Tras tropezar frente a Canadá y empatar con Jamaica, los canaleros lograron su clasificación con una contundente goleada de cuatro a cero sobre Honduras. Este envión anímico ha revitalizado al equipo centroamericano, convirtiéndolo en un adversario sumamente peligroso.

La coyuntura de ambas escuadras presenta un contraste fascinante. México llega respaldado por el colectivo, el apoyo del público y un equilibrio defensivo envidiable liderado por Hugo Camberos y Luis Gamboa. En contraparte, Panamá encarará el compromiso sin la presión del favoritismo, pero alimentado por una contundencia recuperada. Ambas escuadras medirán sus aspiraciones el próximo miércoles 5 de agosto.

¿Cuáles son los otros encuentros de cuartos de final?

La actividad de los cuartos de final arrancará el martes 4 de agosto con dos enfrentamientos de alto calibre. En el primer turno, Costa Rica se medirá ante la sorprendente selección de Haití en un duelo caribeño de pronóstico reservado. Más tarde, Estados Unidos, invicto tras dominar el Grupo A, buscará revalidar su condición de candidato al enfrentar a Guatemala.

El programa culminará el miércoles 5 de agosto con el cruce entre Canadá y Jamaica, previo a la estelar presentación mexicana. Los canadienses llegan como líderes invictos del Grupo C, mientras que los caribeños apostarán por su despliegue físico. Se anticipa una jornada de máxima tensión futbolística, donde la jerarquía y el momento futbolístico definirán a los clasificados mundialistas.