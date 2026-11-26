El Gabinete de Seguridad se pronunció en contra de la decisión de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) de habilitar líneas de denuncia para que ciudadanos reporten a integrantes, socios y funcionarios presuntamente vinculados con organizaciones criminales en estados como Sinaloa y Jalisco.

“México no acepta acciones unilaterales ni injerencias en su territorio”, expresó en un breve mensaje publicado en sus redes sociales tras el anuncio de la agencia estadounidense.

De acuerdo con esta autoridad, México cuenta con instituciones facultadas para recibir denuncias, investigar delitos, combatir la corrupción y evitar la impunidad.

“Cada país debe asumir las responsabilidades que le corresponden en el combate a la delincuencia organizada”, agregó.

El Gabinete de Seguridad concluyó su mensaje refrendando su compromiso con la cooperación internacional bajo cuatro principios “irrenunciables”: pleno respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto y confianza mutua, y cooperación sin subordinación.

Terry Cole, director de la DEA, anunció la noche del miércoles en sus redes sociales que la agencia habilitará canales para que ciudadanos mexicanos denuncien anónimamente por servicios de mensajería y correo electrónico a personas, funcionarios públicos y redes de lavado vinculadas con este cártel designado por Estados Unidos como “organización terrorista”.

El Gobierno federal mexicano, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó esta acción y advirtió que se trata de un asunto de injerencia.

En la “Mañanera del Pueblo” de este jueves 26 de noviembre, en Palacio Nacional, la mandataria federal defendió los resultados de la estrategia de seguridad implementada por su gobierno y sostuvo que Estados Unidos debería atender las problemáticas de narcotráfico que sufre su país.