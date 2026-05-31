'México no es piñata de nadie': Sheinbaum reitera rechazo a injerencia de EU ante caso Rocha Moya

Al encabezar su "rendición de cuentas" por los dos años del triunfo del llamado segundo piso de la cuarta transformación, la presidenta Claudia Sheinbaum acusó una ofensiva mediática y en redes sociales en contra de su administración.

De igual forma, la mandataria federal reiteró su rechazo a la injerencia ante el caso de Rubén Rocha Moya, después de que Estados Unidos señaló al gobernador con licencia de Sinaloa por nexos contra el narco.

"Porque es legítimo dudar del verdadero interés en los juicios de extradición para autoridades selectas. Porque primero hay que tenerlo claro, vienen por unos, luego por otros, hasta que oficinas del Departamento de Justicia se vuelve del principal elector de México. Eso no lo podemos permitir", pronunció.

Al mencionar que "hay que estar alertas", Sheinbaum Pardo apuntó que la campaña en contra de su Gobierno se intensificó después de que el 19 de abril se hiciera pública la muerte de dos agentes de la CIA que participaron en un operativo en Chihuahua contra un "narcolaboratorio" que, reiteró, fue desarticulado por la FGR.

"(...) O quizá estamos viendo cómo sectores de ultraderecha estadounidense utilizan a nuestro país para posicionarse rumbo a sus elecciones (...). México no es piñata de nadie. Cuando del exterior se dicta quien es culpable y quién no, cuando se busca presionar a nuestras instituciones desde fuera, cuando se normaliza la idea de que otro país puede intervenir en asuntos que solo le corresponde a los mexicanos, ya no estamos hablando de cooperación, estamos hablando de injerencia", declaró.

"Somos un país libre, independiente y soberano", recalcó.

También aseguró que su gobierno nunca va a defender la corrupción ni la colusión con el crimen.

"Pero debe quedar muy claro, México no admite la injerencia en nuestros asuntos internos, porque nosotros no nos entrometemos en los asuntos internos de otras naciones. Ese es el principio constitucional de la no intervención, porque la historia de México nos ha enseñado que ningún pueblo conserva su libertad si permite que intereses extranjeros decidan sobre su destino. (...) colaboramos, nos coordinamos, pero como lo he dicho, nunca nos subordinamos ni nos subordinaremos", externó al criticar a la derecha mexicana.