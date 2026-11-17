El brote de sarampión que golpeó a Chihuahua en 2025 y que este año se extendió con fuerza en estados como Jalisco cambió la situación sanitaria de México. Este martes 17 de noviembre, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) confirmó que el país perdió su estatus de eliminación de la enfermedad.

Estados Unidos y Bolivia también perdieron el reconocimiento. En los tres países, una comisión regional determinó que el virus mantuvo cadenas de transmisión durante al menos 12 meses. Canadá ya había perdido ese estatus en noviembre de 2025.

De Chihuahua a Jalisco

México acumuló 20 mil 701 casos confirmados de sarampión y 50 defunciones entre enero de 2025 y el 12 de noviembre de 2026, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud.

Chihuahua concentró 4 mil 497 de los 6 mil 614 casos registrados en el país durante 2025. En el balance de ambos años, Jalisco encabeza la lista con 8 mil 272 contagios, seguido de Chihuahua con 4 mil 606.

En Durango, el reporte federal del 3 de noviembre contabilizaba 799 casos confirmados y cuatro defunciones desde 2025. De ese total, 737 contagios y tres fallecimientos correspondían a 2026.

El repunte también se refleja en las cifras regionales. Hasta el 13 de noviembre, las Américas habían notificado 58 mil 213 casos confirmados y 82 fallecimientos en lo que va de 2026. En el mismo periodo del año pasado se habían registrado 12 mil 596 contagios.

¿Qué necesita México para recuperar el estatus?

Un país puede registrar casos importados de sarampión y conservar su estatus de eliminación si logra cortar las cadenas de contagio. Cuando una misma cadena se mantiene durante 12 meses o más, la OPS considera que se restableció la transmisión endémica. Para recuperar el reconocimiento, México deberá demostrar que la interrumpió durante al menos un año.

El 13 de noviembre, la Secretaría de Salud informó que el país tenía seis casos activos y que la cobertura de vacunación había llegado al 90 por ciento. La dependencia fijó como meta alcanzar el 95 por ciento y señaló que mantendrá la vigilancia y la vacunación para cortar las cadenas de contagio que siguen abiertas.