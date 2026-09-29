México rescata el empate 1-1 ante Perú con certero frentazo del 'Toro' Guzmán en Nueva Jersey

La Selección Mexicana y la Selección de Perú protagonizaron un vibrante compromiso en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, en la Fecha FIFA de septiembre de 2026. El conjunto tricolor llegó tras igualar ante Colombia en el debut de Rafael Márquez en el banquillo, mientras que la escuadra bicolor arribó tras una dura caída por 4-1 ante Estados Unidos.

Primer Tiempo

Desde el pitazo inicial, el cuadro mexicano procuró adueñarse de la pelota mediante las combinaciones de Álvaro Fidalgo y Orbelín Pineda, generando transiciones dinámicas en territorio rival. La zaga inca reaccionó imponiendo un estilo físico, sufriendo la temprana amonestación del lateral Marcos López al minuto ocho por una fuerte falta sobre el costado.

Al minuto 26' sobrevino la sorpresa cuando Jairo Vélez castigó una imprecisión defensiva provocada por Jeremy Márquez; el atacante peruano definió cruzado para marcar el 0-1. Tras ser amonestado Vélez al 27, el trámite se tornó trabado y Renzo Garcés vio cartón amarillo al 45+2. En la última jugada del primer tiempo, un potente tiro libre de Fidalgo raspó la barrera y rozó el ángulo superior.

Segundo Tiempo

Para el complemento, México saltó con una postura notablemente agresiva y rápidamente encontró la recompensa. Al minuto 49, Denzell García envió un preciso centro al área que Víctor 'Toro' Guzmán impactó con un categórico frentazo para el 1-1. Posteriormente, Mateo Chávez recibió amonestación al 52 en medio del ímpetu tricolor.

Al minuto 61, Márquez modificó su esquema enviando al campo a Santiago Giménez, Luis Romo y Diego Campillo en sustitución de Germán Berterame, Denzell García y Guzmán. Por su parte, la respuesta inca llegó al minuto 68 con el ingreso de Álex Valera y Jhonny Vidales, oxigenando el ataque peruano para contrarrestar la constante presión azteca.

En la recta final, el timonel mexicano refrescó sus piezas con Hugo Camberos, Roberto Alvarado y Santiago Sandoval al 77, mientras Perú dio paso a Oliver Sonne, César Inga y Jairo Concha. Pese a los embates finales de México, el guardameta Pedro Gallese lució impecable resguardando la portería sudamericana para sellar una electrizante igualdad 1-1.