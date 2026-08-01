México rompe la barrera de 200 medallas y domina los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

México encara la recta final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con una superioridad incontestable. La delegación nacional ya superó las 200 preseas y se mantiene como líder absoluto del medallero con 210 medallas: 94 de oro, 64 de plata y 52 de bronce. La ventaja sobre Colombia, segundo lugar con 145 metales, confirma un dominio sostenido desde el primer día de competencias.

La natación, el motor clave del éxito nacional

El motor de esta actuación ha sido la natación, donde México suma 31 medallas, incluidas 17 de oro, impulsadas por la figura del certamen: Celia Pulido, quien ya acumula siete títulos centroamericanos, además de imponer récords en pruebas como los 100 metros espalda. A su lado destacan Miranda Grana, Marcus Reyes y Byanca Rodríguez, todos protagonistas de finales que han ampliado la cosecha mexicana.

Los clavados mantienen su tradición de excelencia. Osmar Olvera y Juan Celaya conquistaron el oro en trampolín sincronizado de tres metros, mientras que Rut Páez se impuso en trampolín de un metro. Estas actuaciones refuerzan el peso histórico de México en la disciplina y consolidan a Olvera y Celaya como dos de los atletas más consistentes del ciclo regional.

Han dado actuaciones de gran nivel

En deportes de combate, el taekwondo ha sido otra fuente clave de medallas, con múltiples oros y podios que sostienen el ritmo de la delegación. Figuras como Daniela Souza, Zaid Pérez y William Arroyo han respondido con resultados que confirman el crecimiento del país en esta disciplina. El tiro con arco también aportó triunfos relevantes, encabezados por Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz.

El ciclismo y las pruebas de resistencia han dejado momentos destacados, con medallas en pista y ruta que complementan la producción acuática. En aguas abiertas, Paulo Strehlke continúa su hegemonía regional con oros en pruebas de 10 km y 3 km, consolidándose como uno de los atletas más exitosos de la delegación.

México apunta a hacer historia

Con una delegación cercana a los 700 deportistas y un ritmo de medallas que no cede, México apunta a cerrar Santo Domingo 2026 con una de las mejores actuaciones de su historia reciente. La combinación de figuras consolidadas y nuevas promesas mantiene viva la posibilidad de romper récords y reafirmar su condición de potencia regional.