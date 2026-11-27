En un partido sin llegadas claras, sin emociones, sabiendo que ambas selecciones estaban clasificadas, México empató 0-0 ante Venezuela y aseguró el primer lugar del Grupo K, para cerrar la fase de grupos invicta y sin recibir un solo gol.

El equipo de Jürgen Castañeda llegó al encuentro con seis puntos, los mismos que su rival, pero con una mejor diferencia de goles. La cima estaba en juego y, aunque una victoria habría significado quedarse con ella, el empate también le bastaba al Tricolor para terminar como líder.

La Vinotinto se mostró más agresivo en algunos lapsos, sin llegar a preocupar a los Aztecas. El momento de mayor preocupación llegó al minuto 15, cuando el lateral mexicano Adonai Valdez quedó tendido en el césped tras un choque con un compañero dentro del área.

El lateral derecho no pudo continuar y tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla, ante la preocupación de compañeros y aficionados. Más tarde se informó que se encontraba estable y que había sido trasladado a un hospital para continuar con su evaluación médica.

El juego no cambió demasiado. Ambos equipos tuvieron aproximaciones, pero ninguna consiguió traducirse en una oportunidad clara que rompiera el cero.

Próximo rival

A diferencia de otros formatos de Copas del Mundo, este torneo de límite de edad no tiene cruces definidos tradicionalmente, donde los primeros de ciertos sectores se miden a los segundos. En este certamen, algunos de los que quedaron en el tercer sitio también estarán disputando la fase de eliminación directa, por lo que el camino depende de absolutamente todos los resultados.

Tras haber quedado en el primer puesto de su respectivo sector, superando a Venezuela, Rumania y Camerún, El ‘Tricolor’ se enfrentará a Argentina, quien fue el número 12 de la lista de segundos lugares.