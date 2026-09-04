México Siglo XXI: Arturo Elías Ayub desata la gran euforia en un épico e inolvidable cierre

El clímax de México Siglo XXI llegó envuelto en el retumbar del mariachi y la calidez del Auditorio Nacional. Al compás de Cielito Lindo, Arturo Elías Ayub irrumpió en el escenario para encabezar el gran cierre de la jornada. Ante más de diez mil becarios, el director general de Fundación TELMEX Telcel transformó el recinto en un hervidero de euforia, entrelazando deporte, filantropía y una pasión desbordada que encendió a toda la audiencia.

Fiel a su estilo dinámico y cercano, Elías Ayub retó a Javier Aguirre, Rafael Márquez y Guillermo Ochoa a un ameno duelo de dominio de balón. Entre bromas, balones al aire y cánticos de "¡Sí se puede!", el directivo puso a prueba a las tres leyendas tricolores frente al público. La camaradería entre las figuras reflejó la esencia festiva de la velada, demostrando que la disciplina deportiva y la soltura humana conviven en el mismo escenario.

Anuncia un evento especial

En el momento cumbre, el ejecutivo anunció que México albergará el Campeonato Mundial de Fútbol de Jóvenes en Situación de Calle (Homeless World Cup) en enero de 2027. Presente en el presídium, la selección nacional mexicana recibió valiosos consejos: “Formen una familia, crean en sus compañeros”, recomendó Aguirre; “Den siempre su mejor versión”, sumó Márquez; mientras Ochoa los instó a “seguir creyendo en ustedes” aun frente a las adversidades.

Foto: Ricardo Hernandez / El Siglo de Durango

La interactividad se desbordó cuando el auditorio se dividió en dos bandos para competir desplazando balones gigantes hasta la cima del recinto. Bajo la consigna "Y SÍ SÍ", miles de jóvenes empujaron los esféricos en medio de una tormenta de música y vítores. La marea humana convirtió el lugar en una auténtica fiesta de trabajo en equipo.

Cierran con broche de oro

A la hora del balance final, Elías Ayub rindió un emotivo tributo a Carlos Slim Helú tras 24 años de historia del evento. Al destacar el impacto en becas, salud y educación impulsado por la fundación, el directivo dedicó sentidas palabras al empresario: “No conozco a nadie que quiera más a México que este señor”. La ovación de pie hacia el Ingeniero Slim retumbó unánime.

Para sellar la velada, el directivo transformó la premisa central en un clamor colectivo: “¿Y si sí hacemos un México fregón?”. La multitud respondió cambiando la duda por un atronador “¡SÍ, SÍ, SÍ!” que cimbró cada rincón del Auditorio Nacional. Con un estruendoso “¡Viva México!”, México Siglo XXI bajó el telón ratificando la certeza de un futuro de gran grandeza.