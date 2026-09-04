México Siglo XXI: Carlos Slim Domit inaugura el foro con un histórico discurso para jóvenes

El Auditorio Nacional retumbó de energía durante la apertura de México Siglo XXI 2026, el emblemático encuentro de Fundación TELMEX Telcel. Con un contagioso llamado a encender la chispa del liderazgo, los conductores Alberto Lati, Alan Estrada y Ángela Vignau dieron el banderazo de salida ante diez mil jóvenes. Los presentadores vibraron al señalar que jamás había sido tan accesible dar el primer paso para transformar la realidad.

El mensaje principal lo encabezó Carlos Slim Domit, presidente de los Consejos de Administración de Grupo Carso y América Móvil, celebrando tres décadas de un programa de becas que ha respaldado a 844 mil estudiantes. Al reflexionar sobre la historia, el empresario descartó épocas pasadas para situarse en el presente. "Yo, sinceramente, elegiría exactamente este momento", afirmó, destacando el acceso universal al conocimiento que posee esta generación.

Con mirada desafiante hacia el futuro, Slim Domit advirtió sobre la magnitud de los tiempos actuales. "No vivimos una época de cambios, vivimos un cambio de época", sentenció sobre la irrupción tecnológica. Respecto a la inteligencia artificial, rechazó el temor al desempleo y planteó el verdadero reto ético: usarla para resolver los grandes problemas sociales mediante principios, valores y la capacidad de formular las preguntas correctas.

En el plano personal, comparó la graduación universitaria con un punto de partida infinito. "Recibir nuestro título significa apenas instalar la primera versión del software; las actualizaciones vendrán durante toda la vida", enfatizó ante la audiencia. Asimismo, instó a abrazar la imperfección con humildad y determinación en la búsqueda de metas altas: "Recuerden que no venimos a ser perfectos, venimos a ser mejores".

Recordó además que las herramientas tecnológicas carecen de sentido sin el factor humano. "La tecnología por sí sola no resuelve los problemas: las personas sí", aseveró al presentar las metas del Plan México para elevar la inversión y fortalecer la seguridad alimentaria. Slim Domit subrayó que el verdadero progreso económico solo cobra sentido cuando se traduce en equidad y bienestar para toda la sociedad.

"Los optimistas ven lo invisible, sienten lo intangible y logran lo imposible", concluyó apasionado, invitando a la juventud a creer profundamente en el país. Con esta inspiradora bienvenida, arrancó una cumbre extraordinaria que continuará sumando destacados referentes internacionales a lo largo de toda la jornada.