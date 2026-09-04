México Siglo XXI: 'El objetivo más grande que he logrado en mi vida es quererme': Alex Roca

"El fracaso, cuando se suma al aprendizaje, se transforma en éxito", con este contundente mensaje ante diez mil jóvenes reunidos en el Auditorio Nacional, el atleta español Alex Roca encendió a la audiencia en México Siglo XXI 2026. Acompañado por su esposa María del Carmen Maza, el deportista, con parálisis cerebral y 76% de discapacidad física, entregó un testimonio sobre superación, dignidad y resiliencia.

Roca rememoró cómo desafió diagnósticos médicos que aseguraban que jamás caminaría. Evocó a su abuelo, José Campillo, quien creyó en él e impulsaba sus pasos colocándole toallas bajo los brazos hasta que caminó a los tres años. Esa determinación lo llevó más tarde a superar el rechazo de cinco autoescuelas hasta obtener su licencia de conducir a los 18 años, demostrando que la voluntad vence cualquier prejuicio.

El perfil de una persona extraordinaria

Con el tiempo, el deporte se volvió su lenguaje para conectar con el mundo. Tras diez años en el fútbol, asumió retos de alta exigencia como la Titan Desert 2018 en el Sahara, donde abandonó por deshidratación. Lejos de rendirse, convirtió ese tropiezo en aprendizaje y regresó al año siguiente con su equipo para completar los 650 kilómetros del recorrido, probando que no existen caídas definitivas.

Foto: Ricardo Hernandez / El Siglo de Durango

Su esfuerzo alcanzó un hito histórico en 2023 en Barcelona, al convertirse en la primera persona con parálisis cerebral en cruzar la meta de un maratón completo de 42 kilómetros en tiempo oficial. Sumado a 14 medios maratones y desafíos extremos, Alex Roca demostró que los límites corporales se disipan cuando el trabajo en equipo, la humildad y la mente se enfocan hacia un objetivo compartido.

Invita a los jóvenes a ser personas destacadas

Durante la ponencia, la pareja compartió su historia de amor, iniciada hace diez años tras una charla escolar que transformó su destino. Como embajador de la Fundación del FC Barcelona, el atleta expuso su labor en hospitales y prisiones para prevenir el acoso escolar, promoviendo un entorno libre de discriminación donde la diversidad sea respetada y celebrada como una fortaleza colectiva.

"El objetivo más grande que he logrado en mi vida no ha sido completar un maratón, ha sido aprender a quererme", confesó entre aplausos. Invitando a los becarios a mirarse al espejo con orgullo y a valorar la salud, Alex Roca concluyó una cátedra inolvidable que conmovió al foro, reafirmando que el éxito auténtico radica en la valentía de abrazar nuestra propia esencia.