México Siglo XXI: 'Hacer lo que te apasiona es una suerte inmensa': Sir Andrew Lloyd Webber

Considerado el compositor más exitoso en la historia del teatro musical moderno y poseedor del codiciado estatus EGOT (Emmy, Grammy, Oscar y Tony), Sir Andrew Lloyd Webber tomó el escenario del Auditorio Nacional durante la cumbre México Siglo XX» 2026. La mente maestra detrás de fenómenos globales como El fantasma de la ópera, Cats, Evita y Jesucristo Superestrella ofreció una lección magistral sobre creatividad, persistencia y el impacto transformador del arte.

La mente detrás de la obra maestra

En un diálogo cercano con Alberto Lati, el creador británico rememoró sus inicios tras abandonar la Universidad de Oxford a los 17 años para seguir su vocación. Lloyd Webber relató cómo su primer gran éxito, José el Soñador, nació casi por accidente como un encargo escolar de apenas 20 minutos.

"Si tienes la suerte de hacer en la vida lo que realmente te apasiona, tienes una suerte inmensa", afirmó ante un auditorio volcado en aplausos.

Al abordar el nacimiento de Jesucristo Superestrella, la primera ópera rock de la historia, reveló que anotó una de sus melodías principales en una servilleta de papel en un restaurante londinense para no olvidarla. Además, explicó que la sonoridad del musical estuvo influenciada por la energía de Led Zeppelin, quienes grababan en el estudio contiguo, y defendió la decisión de relatar la historia bíblica desde la perspectiva de Judas Iscariote.

Foto: Ricardo Hernandez / El Siglo de Durango

La emoción humana, el factor más importante

Entre sus anécdotas más reveladoras, el compositor compartió que la carga dramática de Evita se inspiró en un desgarrador concierto tardío de Judy Garland. Asimismo, rememoró cómo la melodía de Memory, el clásico de Cats, provenía de un proyecto fallido sobre Puccini; al tocarla ante su padre para verificar si no la había plagiado inconscientemente, este le respondió irónicamente: "Me recuerda a 30 millones de dólares".

Trascendiendo el espectáculo, Sir Andrew Lloyd Webber, quien deleitó al público interpretando pasajes al piano, enfatizó la responsabilidad ética del éxito a través de su fundación, la cual financia educación musical para miles de niños de escasos recursos. "Al escribir para el teatro musical, la historia y la emoción humana son siempre lo más importante", concluyó la leyenda británica, consolidando uno de los momentos más memorables de la jornada.