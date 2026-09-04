México Siglo XXI: Javier Aguirre, Rafa Márquez y Memo Ochoa estremecen a la afición azteca

El Auditorio Nacional retumbó con la presencia de tres figuras colosales del balompié nacional. Ante diez mil becarios en México Siglo XXI, Javier Aguirre, Rafael Márquez y Guillermo Ochoa subieron al escenario para desentrañar la gesta que devolvió la ilusión al país. Entre ovaciones y un ambiente de profunda emoción, el tridente repasó las heridas superadas, los sacrificios en el extranjero y la convicción que transformó la incertidumbre en una página imborrable para el deporte mexicano.

Javier Aguirre no ocultó la carga emocional tras asumir la dirección técnica en un panorama sombrío. “Sentía un compromiso con mi país; sabíamos que le debíamos algo”, confesó el estratega al rememorar su retorno al banquillo. Para ‘El Vasco’, el camino mundialista permitió cicatrizar viejas deudas tras años de exilio deportivo, definiendo esta etapa como “22 meses inolvidables” que terminaron por saldar su paz definitiva con la afición azteca.

Su corazón es totalmente tricolor

Por su parte, Rafael Márquez detalló la determinación de dejar la estructura del Barcelona B para acudir al llamado patrio. El ‘Kaiser’ enfatizó la urgencia de asumir desafíos sin vacilar frente a la incertidumbre: “Es muy difícil decirle que no a México; yo me moría por venir a la Selección”. Márquez recordó que las oportunidades no esperan a nadie, instando a la juventud a perseguir sus metas sin buscar atajos.

Asimismo, Guillermo Ochoa relató la encarnizada travesía para alcanzar su sexto Mundial, desafiando críticas mediante su paso por Italia, Portugal y Chipre. El guardameta rechazó tajantemente los privilegios por su historia y subrayó la disciplina diaria como su único aval: “Nunca quise que nadie me regalara nada por lo que hice en el pasado”. Su perseverancia lo afianzó en un olimpo histórico compartido únicamente con leyendas internacionales.

Todo en una sola palabra

A través de un recorrido visual por sus trayectorias, los tres referentes coincidieron en que la grandeza no reside en evitar las caídas, sino en la entereza para levantarse. Desde las expulsiones amargas hasta la soledad en el vestidor, cada obstáculo fortaleció un vestidor que logró un paso perfecto en fase de grupos y una conexión indestructible con la tribuna mexicana.

En el colofón del encuentro, el auditorio rindió homenaje cuando los protagonistas resumieron el significado del equipo nacional. Mientras Márquez sintetizó su sentir con la palabra “orgullo”, Aguirre y Ochoa concluyeron al unísono que la Selección representa, en esencia, “mi vida”. Un testimonio rotundo de dignidad y entrega que demostró que, cuando la pasión mexicana se enciende, ningún pronóstico resulta imposible de vencer.