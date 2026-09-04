México Siglo XXI: 'La IA no te va a reemplazar, lo hará quien la controle': Scott Galloway

El profesor y analista tecnológico Scott Galloway cimbró México Siglo XXI 2026 con un diagnóstico certero sobre el futuro económico, la inteligencia artificial y las oportunidades juveniles. Ante un abarrotado Auditorio Nacional, el académico de la Universidad de Nueva York combinó un estilo provocador con datos clave para analizar los grandes desafíos globales.

Durante su intervención, Galloway enfatizó que la inteligencia artificial no reemplazará a las personas, sino que aquellos profesionales que sepan utilizarla sustituirán a quienes la ignoren. Exhortó a los jóvenes a desarrollar pensamiento crítico y habilidades analíticas para liderar la transformación digital, destacando que el dominio tecnológico es el nuevo pilar del desarrollo profesional moderno.

Insta a los jovenes a la innovación emprendedora

El especialista también abordó las dinámicas del capitalismo actual y la concentración de riqueza corporativa. Galloway señaló que, aunque la innovación genera riqueza inédita, resulta indispensable promover una competencia justa que abra espacio a emprendedores emergentes. En este sentido, instó a los estudiantes a emprender con visión social y a no temer a la disrupción laboral.

Un tema central de su discurso fue la preocupación por la salud mental juvenil y el impacto de las redes sociales. El analista advirtió sobre los riesgos del aislamiento digital y la búsqueda de validación inmediata, haciendo un llamado a recuperar las conexiones humanas reales:

"Las relaciones interpersonales sólidas siguen siendo la ventaja competitiva más valiosa", aseveró.

Más que conocimiento, es la aplicación

Asimismo, Galloway reflexionó sobre la compleja definición del éxito, desmitificando la riqueza rápida obtenida sin esfuerzo sostenido. Subrayó que la disciplina, la perseverancia y la capacidad de adaptarse ante el fracaso son los verdaderos diferenciadores en un mercado global exigente. Animó a la audiencia a construir trayectorias profesionales basadas en la constancia y el aprendizaje continuo.

La presentación de Scott Galloway concluyó entre aplausos, dejando una profunda marca en los becarios de la Fundación Telmex Telcel. Con su llamado a combinar la maestría tecnológica con la responsabilidad humana, el célebre autor ofreció una hoja de ruta clara para navegar la incertidumbre futura, consolidándose como una de las intervenciones más relevantes del evento.