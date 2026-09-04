México Siglo XXI: 'Las mujeres no queremos caridad, ganamos nuestro lugar': Charlize Theron

"Ustedes son el futuro y, aunque llevan una carga pesada, si tuviera que apostar por alguien para resolver el mundo, sería por ustedes". Con esta ovación ante diez mil becarios en el Auditorio Nacional, la oscarizada actriz y productora Charlize Theron cimbró México Siglo XXI 2026. Acompañada por el moderador Alan Estrada, la estrella sudafricana ofreció una cátedra inolvidable sobre resiliencia, equidad de género y disciplina artística.

Evocando sus raíces en Benoni y la disciplina del ballet, Theron desmitificó el éxito hollywoodense con profesionalismo puro. "No creo que sea tan talentosa, pero sé que trabajo más duro que cualquiera; soy una trabajadora incansable", aseveró la protagonista de Monster. Ante la incertidumbre juvenil, instó a vencer el miedo al fracaso, recordando que la duda es solo un instante pasajero que se supera con madurez y autoaceptación.

Un mensaje para las mujeres mexicanas

Al redefinir el éxito, enfatizó que la victoria auténtica radica en construir la vida deseada y reconocer el propio valor. Sobre la inequidad de género en la industria, rechazó cualquier enfoque asistencialista:

"Las mujeres no queremos un favor; trabajamos duro para ganar nuestro lugar y queremos el trabajo porque somos la persona correcta". Con firmeza, animó a defender la dignidad laboral: "Puedes entrar a cualquier habitación y recordar tu valor".

Foto: Ricardo Hernandez / El Siglo de Durango

Frente a la inteligencia artificial y el aislamiento digital, Theron defendió la empatía y la experiencia cinematográfica colectiva. Advirtió sobre el peligro de que las pantallas sustituyan el contacto humano y reivindicó las salas de cine como espacios comunitarios para emocionarse juntos. Para la productora, la tecnología debe ser una herramienta para la creatividad, evitando que la automatización fría reemplace la esencia misma del relato humano.

Tiene fe en la juventud mexicana

En el momento más profundo de la jornada, Theron invocó la filosofía africana del Ubuntu, "yo soy porque nosotros somos" para apelar a la responsabilidad ética de quienes poseen privilegios. Rememorando a su madre, recalcó que la prosperidad individual no existe sin el bienestar común: "A ti te va bien cuando a mí me va bien". Con esta premisa, llamó a la juventud a superar el individualismo y ejercer la empatía.

El evento culminó entre vítores cuando la artista reafirmó su fe en los becarios de la Fundación Telmex Telcel para guiar la sociedad. Reconociendo la pesada herencia de desafíos globales que reciben los jóvenes, Charlize Theron selló su participación con una ovación de pie, consagrando su paso por México como un manifiesto imperecedero de valentía, dignidad y trabajo incansable.