México Siglo XXI: 'Nadie puede definir quién eres', el mensaje de Justin Trudeau a los jóvenes

El Auditorio Nacional de la Ciudad de México alberga este viernes la edición 2026 de México Siglo XXI, encuentro anual de Fundación TELMEX Telcel que reúne a diez mil becarios de todo el país. En una jornada que contempla a diversos referentes internacionales a lo largo del día, la sesión matutina contó con la participación del exprimer ministro canadiense Justin Trudeau, enfocado en el sentido humano y ético del liderazgo.

En diálogo con la periodista Pamela Cerdeira, el político colocó a la diversidad como pilar del desarrollo comunitario. "En Canadá, vemos la diversidad como una fuente de fortaleza, no de debilidad. Nuestro país es fuerte no a pesar de nuestras diferencias, sino gracias a ellas", afirmó ante el foro, subrayando que la prosperidad verdadera exige integrar miradas heterogéneas en la vida pública.

Al rememorar su etapa universitaria a los veinte años, Trudeau compartió la importancia de priorizar el autoconocimiento frente a las presiones por definir una carrera rígida. "Estaba concentrado en descubrir quién era y qué quería ser", explicó, señalando que la vocación y el crecimiento humano no constituyen un destino fijo, sino un proceso de aprendizaje continuo a lo largo de la existencia.

Ante los desafíos del escrutinio público, aconsejó a los estudiantes fortalecer sus convicciones y cultivar redes afectivas honestas frente al juicio ajeno. "Nadie más puede definirte a ti y quién eres, a menos de que tú se los permitas", aseveró, subrayando que desvincular la autoestima de las opiniones externas brinda la templanza necesaria para actuar con integridad ante la adversidad.

Evocando su faceta previa como profesor, el expositor resaltó que cualquier ejercicio de autoridad debe cimentarse en la equidad recíproca. "Si quieres el respeto de tus estudiantes, tienes que empezar respetándolos a ellos como personas", manifestó. Asimismo, sostuvo que cuestionar estructuras inequitativas resulta fundamental para garantizar la justicia y abrir oportunidades reales a sectores históricamente invisibilizados en la sociedad.