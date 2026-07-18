México sigue potenciando su economía bajo el gobierno de la 4T, afirma Iván Gurrola 

El arribo de un cargamento de tres mil vehículos de la marca Hyundai al puerto de Salina Cruz, Oaxaca, para ser trasladados a través del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, representa una muestra clara de que las grandes obras estratégicas impulsadas por la Cuarta Transformación ya están dando resultados en beneficio del desarrollo económico del país, afirmó Luis Iván Gurrola Vega, coordinador de regidores de Morena en Durango.

El edil destacó que esta operación logística consolida al Corredor Interoceánico como una alternativa competitiva para el comercio internacional, al conectar los puertos de Salina Cruz, Oaxaca, y Coatzacoalcos, Veracruz, permitiendo el traslado eficiente de mercancías entre los océanos Pacífico y Atlántico.

“Este tipo de operaciones demuestran que las inversiones realizadas por los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo, están convirtiendo a México en un actor cada vez más importante para el comercio mundial ya que pasó de ser un proyecto a una realidad que ya genera confianza entre empresas internacionales”, expresó Gurrola Vega.

Para finalizar el entrevistado aseguró que este tipo de obras estratégicas impulsan la economía nacional, atraen inversiones y posicionan a México como un puente comercial entre Asia y Norteamérica, dejando empleo y derrama económica para nuestro país.