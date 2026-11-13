México suspende vuelos a Estados Unidos por fallas en centros de control

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) de México solicitó mantener en tierra las aeronaves que tenían vuelos programados hacia Estados Unidos, luego de que se reportaran fallas de comunicación en diversos centros de control de tráfico aéreo de ese país.

A través de un comunicado difundido este viernes, la autoridad mexicana informó que la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) estableció restricciones temporales a las operaciones aéreas como medida preventiva para garantizar la seguridad.

Ante esta situación, se pidió que las aeronaves ubicadas en aeropuertos mexicanos con destino a Estados Unidos no despeguen hasta que las autoridades estadounidenses autoricen la reanudación de los vuelos.

La AFAC recomendó a los pasajeros consultar directamente los canales oficiales de sus aerolíneas y de los grupos aeroportuarios para conocer las condiciones de sus itinerarios. Asimismo, indicó que mantiene comunicación con las autoridades correspondientes y dará a conocer cualquier actualización.

La medida también generó alertas entre las principales compañías aéreas mexicanas. Volaris advirtió que algunos de sus vuelos podrían presentar retrasos o cancelaciones debido a las restricciones operativas instruidas en Estados Unidos.

La empresa señaló que trabaja en coordinación con las autoridades aeroportuarias para atender las afectaciones y pidió a sus clientes verificar el estatus de sus viajes mediante sus canales oficiales, incluida su aplicación móvil, antes de acudir al aeropuerto.

Por su parte, Aeroméxico informó que sus operaciones desde y hacia Estados Unidos permanecerían suspendidas hasta nuevo aviso , por disposición de la autoridad aeronáutica estadounidense. La compañía también pidió a los pasajeros revisar el estado de sus vuelos a través de su plataforma digital.

La suspensión se produjo luego de que, durante la tarde del viernes, la FAA ordenara detener los despegues en todos los aeropuertos de Estados Unidos, debido a un problema de comunicación que afectó a distintos centros de control de tráfico aéreo.

El secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, explicó que la interrupción obligó a tomar medidas preventivas. En tanto, la autoridad aeronáutica justificó la decisión por circunstancias extraordinarias y motivos de seguridad.

Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, descartó que el incidente estuviera relacionado con un ataque terrorista y aseguró que se trataba de una interrupción en las telecomunicaciones.