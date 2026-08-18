¿México tendrá un invierno más frío en 2026? Así afectará 'El Niño' a Durango

Cuando todavía faltan varias semanas para el inicio de la temporada de frío, comenzaron a circular advertencias sobre un invierno 2026-2027 particularmente intenso en México. Aunque algunas publicaciones han llevado el escenario hasta niveles casi apocalípticos, los pronósticos oficiales confirman que existe un factor que deberá vigilarse: el fortalecimiento del fenómeno de “El Niño”.

El Centro de Predicción Climática de Estados Unidos informó el pasado 13 de agosto que existe una probabilidad superior al 90 por ciento de que “El Niño” alcance una intensidad muy fuerte durante el otoño y el invierno del hemisferio norte.

Incluso, para el periodo comprendido entre octubre y diciembre, se calcula un 69 por ciento de probabilidad de que su intensidad alcance niveles históricos, superiores a los registrados desde que comenzaron las mediciones modernas en 1950.

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¿“El Niño” traerá más frentes fríos a México?

“El Niño” ocurre cuando la temperatura superficial del océano Pacífico ecuatorial se mantiene por encima de sus valores habituales. Este calentamiento modifica la circulación de la atmósfera y puede alterar las lluvias, las temperaturas y la trayectoria de diferentes sistemas meteorológicos.

Durante los inviernos influenciados por este fenómeno, la corriente en chorro suele desplazarse hacia el sur, lo que favorece una mayor entrada de humedad y la llegada de frentes fríos al norte y algunas regiones del centro de México.

Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México han señalado que, bajo estas condiciones, puede aumentar la incidencia de sistemas frontales, tormentas invernales y precipitaciones en estados del norte.

Esto no significa que todo el invierno permanecerá bajo temperaturas congelantes. Es probable que se presenten periodos templados interrumpidos por descensos bruscos de temperatura, lluvias, viento fuerte y episodios de frío intenso.

El número oficial de frentes fríos previstos para la temporada 2026-2027 todavía no ha sido presentado por el Servicio Meteorológico Nacional, por lo que cualquier publicación que ofrezca desde ahora una cifra exacta debe tomarse con cautela.

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¿Cómo podría afectar a Durango?

Por su ubicación geográfica y altitud, Durango se encuentra entre los estados que podrían resentir con mayor claridad los cambios ocasionados por “El Niño”.

El escenario favorecería un invierno más húmedo, con mayor posibilidad de lluvias fuera de temporada y la llegada de tormentas invernales. Cuando estos sistemas coinciden con masas de aire polar, también aumenta la posibilidad de nieve, aguanieve o lluvia congelante en municipios de la región serrana.

Las zonas altas podrían registrar temperaturas inferiores a cero grados, mientras que en los valles y la capital se presentarían heladas, vientos fuertes y cambios marcados entre las temperaturas de la mañana y la tarde.

Sin embargo, todavía no es posible conocer cuántos frentes fríos afectarán directamente a Durango ni anticipar las fechas de posibles nevadas. “El Niño” modifica las probabilidades generales, pero no permite pronosticar con meses de anticipación cada episodio de frío.