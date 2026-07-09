México tiene su propio 'Buckingham': Conoce los pueblos con los nombres más chistosos

Si en México buscas aventuras de cualquier tipo, seguro las encontrarás porque en el país hay pueblos para todo tipo de viajeros.

Desde pueblos que son considerados mágicos hasta pueblos con nombres bastante peculiares.

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Pueblos de México con nombres peculiares

La Chingada, Veracruz

Entre los encantos de una comunidad de Veracruz, exactamente en el Valle de Perote, con apenas 7 mil habitantes, este pueblo es llamado así por estar muy alejado de la cabecera municipal.

La entrada cuenta con un letrero con su nombre y es bastante común que las personas se paren a media carretera para tomarse fotografías.

Algunos pueblitos que quedan cerca de ahí son Xico y Coatepec.

Agua Puerca, San Luis Potosí

Este es un municipio de Tamasopo, cuenta con alrededor de 400 habitantes; el porqué de su nombre es porque el agua de ese lugar era de mala calidad.

Un dato curioso de este pueblo es que la energía eléctrica llegó en el año 2005.

Hasta el día de hoy no cuenta con un sistema de agua corriente, así que cada vez que el pozo se llena, los pobladores tienen que caminar una hora para obtener ese recurso.

Su ubicación es a 40 kilómetros de la Ciudad Valles, de la Huasteca Potosina; sus principales atractivos, como:

Las cascadas de Tamasopo: 3 cascadas con caídas de aproximadamente 20 metros, rodeadas de vegetación. El Puente de Dios: una cueva formada por un río subterráneo, que tiene una apertura en la parte de arriba por la que entra el sol. Parque Arcotete: Es temático y puedes practicar senderismo o nadar en el río.

Buckingham, Nayarit

En México contamos con nuestro propio Buckingham, por si no lo sabías.

El clima y la naturaleza de seguro te cautivarán las pupilas, pues un inmigrante inglés quedó anonadado por la belleza de estas tierras; se localiza cerca de la localidad de San José de Mojarras.

Conocido entre los pobladores como "Bucky", este cuenta con espacios naturales para conocer durante tu visita a Santa María del Oro, Nayarit.

Santa María del Oro es un destino totalmente diferente. Llama la atención por su laguna volcánica de varias tonalidades de azul. Alrededor de esta encontrarás hoteles boutique y glamping para unos días de descanso rodeado de naturaleza. Hay touroperadores que ofrecen actividades de aventura y naturales: caminatas o hiking, y avistamiento de aves, paseos en lancha, windsurf, kayak, wakeboarding, snorkel y buceo en altitud.

Válgame Dios, Sinaloa

Este pueblito se localiza a más de 10 horas de Culiacán; las personas que han tenido la dicha de visitar esta comunidad sabrán por qué se llama así.

Se ubica en la zona sierra de Badiraguato, a unos 1,100 metros de altura.

Por lo mismo de estar alejado, viven alrededor de 6 a 38 habitantes en la comunidad.

Si llegas a ir alguna vez, estarás desconectado del mundo e incluso los servicios básicos son limitados.

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El doctor, Querétaro

Su nombre se debe a que, a la llegada de los españoles para trabajar en las minas, había un doctor entre ellos.

La historia dice que consigo llevaba la imagen de San Antonio, quien, luego de cumplir algunos milagros, se convirtió en patrono del pueblo y los pobladores decidieron nombrar a la comunidad así en su honor.

Este se ubica en la Sierra Gorda de Querétaro, un destino prácticamente con clima frío.

Su turismo son rutas de montaña, que se ubican cerca del Mirador Cuatro Palos, las cascadas Chuveje y de varias pozas.