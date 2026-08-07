México U20 logra el boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

México consiguió su clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 después de remontar y vencer 2-1 a Canadá en las semifinales del Campeonato Sub-20 de Concacaf.

México arranca con el pie izquierdo

El encuentro comenzó cuesta arriba para el Tricolor, luego de que Owen Graham-Roache adelantara al conjunto canadiense apenas al minuto 6' con un potente disparo desde los límites del área.

Las dificultades aumentaron poco después, cuando el guardameta mexicano Cristo Navarrete tuvo que abandonar el terreno de juego por lesión y dejó su lugar a Artemio Olvera . Canadá mantuvo la presión durante los primeros minutos, pero México logró asentarse y comenzó a generar oportunidades por conducto de Luis Gamboa, Edwin Soto y Francisco Valenzuela, aunque se marchó al descanso con desventaja de 1-0.

Despierta el tricolor en casa

La reacción mexicana llegó inmediatamente en el complemento. Al minuto 49', Cristóbal Alfaro, quien había ingresado desde el banquillo, aprovechó una serie de rebotes dentro del área para mandar el balón a las redes y colocar el empate 1-1. Posteriormente, al 75', el árbitro señaló una pena máxima a favor del conjunto nacional y Hugo Camberos convirtió desde los once pasos para completar la remontada.