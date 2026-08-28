'México va bien', afirma Sheinbaum a días de su segundo informe de Gobierno

Durante su conferencia de prensa de este viernes 28 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que “México va bien” y se declaró “muy optimista” sobre la marcha de la economía, la reducción de la violencia y la mejora de las condiciones de vida, a cuatro días de presentar su segundo informe de Gobierno.

“México va mejor. México va bien. Estamos muy bien. Con las dificultades que puede enfrentar cualquier país. Pero vamos bien”, afirmó.

Sheinbaum, quien llegó a la Presidencia en 2024, sostuvo que mantiene una perspectiva favorable sobre el desempeño del país pese al complejo escenario internacional.

“Estoy muy optimista. Muy, muy optimista. De la economía, de la mejora de la calidad de vida de las y los mexicanos, de la reducción de la violencia y del bienestar”, expresó.

Sheinbaum defiende fortaleza de la economía

La mandataria federal ha defendido en las últimas semanas la fortaleza de la economía mexicana pese a las tensiones comerciales y los aranceles impulsados por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Entre los indicadores que ha destacado están la inflación, que se ubicó en el 3.12% anual en julio, y el comportamiento del producto interior bruto (PIB), que creció un 1.5% trimestral en el segundo trimestre.

Sin embargo, el Banco de México (Banxico) mantiene una perspectiva más moderada y esta semana situó en el 1.1% su pronóstico de crecimiento para el conjunto de 2026, en un escenario marcado por la incertidumbre comercial y la próxima revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Reducción en homicidios dolosos

En materia de seguridad, el Gobierno informó este mes de una reducción del 51% en el promedio diario de homicidios dolosos desde el inicio de la Administración de Sheinbaum, al pasar de 86.9 asesinatos diarios en septiembre de 2024 a 42.5 en julio pasado.

“Finalmente, para eso estamos aquí, para generar bienestar al pueblo de México”, sostuvo la presidenta.