México encontró la noche que tanto había buscado. En un Estadio BBVA con la obligación a cuestas tras la derrota 3-2 sufrida en Kingston, el Tricolor venció 1-0 a Jamaica, igualó el marcador global 3-3 y avanzó al Final Four de la Concacaf Nations League gracias al criterio de goles como visitante. La victoria también significó el primer triunfo de Rafael Márquez como director técnico de la Selección Mexicana.

Con ofensiva desde el inicio

Desde los primeros minutos, el conjunto nacional tomó la iniciativa. Rodrigo Huescas y Mateo Chávez generaron profundidad por las bandas, mientras Álvaro Fidalgo y Gilberto Mora manejaron los tiempos en el medio campo. México monopolizó la posesión y encerró por largos lapsos a los Reggae Boyz, aunque el gol se resistía entre intervenciones defensivas y una salvada sobre la línea de la zaga caribeña.

La recompensa llegó al minuto 35. Julián Quiñones desbordó por derecha y encontró a Jesús ‘Tecatito’ Corona, quien sacó un disparo de zurda colocado desde fuera del área para vencer a Jahmali Waite y encender Monterrey. El atacante volvió a marcar con la camiseta nacional después de varios años y puso el 1-0 que igualaba la eliminatoria.

Antes del descanso, México estuvo cerca de ampliar la ventaja. Roberto Alvarado probó con un potente disparo que obligó a una gran atajada de Waite, mientras Jamaica respondió con un cabezazo de Renaldo Cephas que se fue por encima de la portería tras una salida comprometida de Raúl Rangel. El encuentro mantenía la tensión al máximo.

La primera de muchas

En la segunda mitad, el cuadro mexicano administró la ventaja sin renunciar al ataque. Márquez movió sus piezas con los ingresos de Santiago Sandoval, Kevin Álvarez, Andrés Montaño, Alexis Vega y Armando González. Jamaica adelantó líneas en busca del empate, pero se topó con una defensa más sólida y un equipo tricolor que supo sufrir en los minutos finales para conservar el resultado.

El silbatazo final desató el alivio y la celebración. México cumplió con la remontada que exigía la serie, aseguró su presencia en el Final Four de la Nations League y mantuvo el rumbo hacia la Copa Oro 2027. Con ello, Rafael Márquez consiguió por fin su primera victoria al frente del Tri. El siguiente paso será prepararse para las semifinales del torneo, programadas para marzo de 2027, donde la Selección Mexicana buscará convertir esta noche de supervivencia en el punto de partida de una nueva etapa.