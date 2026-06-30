México vs Ecuador: Ley Seca HOY 30 de junio por el partido; ¿para quiénes aplica?

La fiesta mundialista continúa para la Selección Mexicana y este martes 30 de junio enfrentará a Ecuador en el Estadio Ciudad de México, algo que mantiene emocionados a muchos aficionados mexicanos y hasta extranjeros.

Es tan grande la euforia, que todos ya preparan sus botanas y bebidas para verlo desde casa, en un fan fest o incluso en vivo y directo.

Sin embargo, al igual que en el enfrentamiento con Chequia, se tomó la decisión de implementar la Ley Seca para restringir las bebidas alcohólicas por más de 15 horas en tiendas de conveniencia, abarrotes y supermercados.

De acuerdo a la información esto aplicará a partir de las 15:00 horas y hasta las 07:00 horas del miércoles 1 de julio.

¿Para quiénes aplica la Ley Seca?

El motivo por el que se realiza esta acción es para redución y disminuir riegos en la población que se reuna en distintos lugares para celebrar, además de revisar los establecimientos mercantiles.

No obstante, no aplicará para todos, pues esto unicamente se llevará a cabo en la Ciudad de México y en diferentes zonas como:

Centro

Tabacalera

Juárez

San Rafael

Cuauhtémoc

Tlalpan:

Villa de Lázaro Cárdenas

San Lorenzo Huipulco

Isidro Fabela

Toriello Guerra

Vergel del Sur

Pero esta solo aplicará de las 00:00 horas a las 24:00 horas, abarcando todo el martes y hasta el miércoles. Esto se debe a la cercaía con el Estadio Ciudad de México, donde se disputará el siguiente pase del mundial.

¿A qué hora y dónde ver el partido de México vs Ecuador?

El equipo tricolor viene de una gran racha en la fase de grupos, en donde quedó como primero del Grupo A y fue el primer clasificado a las siguiente ronda. Mientras que Ecuador pasó, pero solo ha hecho un gol en todas sus participaciones.

Las apuestas por quién será el ganador de este encuentro son altas, sin embargo, el apoyo de otros país, entre latinos y europeos, se encuentra con México.

Será en punto de las 19:00 horas de este martes 30 de junio cuando ambos equipos se enfrentarán, para quienes lo verán desde casa, la sopciones son las siguientes: