México vs Inglaterra: Negocios de Durango se unen al movimiento 'no inglés' y cambian sus nombres

¡Es hoy, es hoy! Este domingo la Selección Mexicana tiene un encuentro muy importante con Inglaterra, buscando avanzar a la siguiente fase de esta justa mundialista. Sin embargo, en medio del furor por este partido y, como siempre el humor mexicano, surgió el movimiento "No inglés" en apoyo al equipo.

Durante el transcurso del sábado 4 de julio, muchas marcas que se encuentran en México, tanto nacionales como extranjeras, comenzaron a compartir comunicados asegurando que cambiarían sus nombres en inglés a español, para alentar a los jugadores.

Entre las que destacaron está: Prudence (ahora Produdencia), Timoteo Hortiz (Tim Hortons), Depósito de oficina (Office Depot), 7 Once (Seven Eleven), El de las Frutitas (Fruit of the loom), Talla Papi (Scrub Daddy), entre otros.

Sin embargo, los negocios de Durango no se quedaron atrás con el apoyo y algunos decidieron cambiar sus nombres previo al partido de este 5 de julio.

¿Qué negocios son?

Entre gastronomía y diversión , son los giros de los emprendimientos locales que optaron por unirse al movimiento "no inglés", como:

Waffles & Coffee Durango decidió que a partir de hoy pueden llamar "Joqueis de Cuadritos & Café"

Chilaquiles & Coffee ahora será "Chilaquiles y café"

Tita's Friends se renombró como "Compas de Tita (café, comida y tragos)"

Camilo colors&fun podrás encontrarlo como "Camilo Colores y diversión"

Algunos profesionales no cambiaron su nombre, pero decidieron cambiar los términos utilizados en sus trabajos, como el Psicólogo Luis M Naranjo:

"Pasamos de - a:"

Insight - ¡Ah canijo, ya me di cuenta!

Burn out - Está bien pesado el hale

Rapport - Charla para empatizar

Love bombing - Mi amorcito se intensea

Ghosting - ¿Qué le pasa que ya no me pela?

Mindfulness - Atento aquí y ahora

Gaslighting - Ahora resulta que lo invento todo

Red Flag - Amiga date cuenta

Feedback - Ahora va mi análisis de tu conducta

La iniciativa ha causado en los duranguenses y resto del país una gran unidad, tanto que ha comenzado a llenar de comentarios en las publicaciones con un "me gusta más ese nombre".

¿A qué hora juega México y dónde verlo?

El partido de la Selección Mexicana contra Inglaterra dará inicio a las 18:00 horas (Ciudad de México) y será transmitido en televisión abierta y de streaming: