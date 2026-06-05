Mezcal Standup Fest 2026 regresa a Durango cargado de risas, ¿Quieres ir?, Click! te lleva

Llega a Durango la segunda edición del Mezcal Standup Fest 2026, el festival que reúne a decenas de exponentes locales y nacionales en un solo lugar, con el objetivo de impulsar la comedia en la entidad.

El tan esperado evento busca posicionar a Durango en el mapa, ofreciendo espacio para figuras posicionadas y nuevos talentos.

Mezcal Standp Up Fest promete para este 2026, ser una fiesta recargada de risas, bebidas, comida y por su puesto, un buen mezcal, señala la organización.

La cita es este sábado 6 de junio a partir de las 17:00 horas en el Auditorio de la CMIC, ubicado a un costado de la "vendimia", en el fraccionamiento Fidel Velázquez.

Los boletos en Preventa General tienen un costo de 150 pesos, y los puedes adquirir a través de la página de Ticketmax.com.mx.

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El cierre de la dinámica y la rifa de los boletos se llevarán a cabo este sábado 6 de junio a través de nuestras cuentas oficiales.

¡Mucha suerte!