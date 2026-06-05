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Mezcal Standup Fest 2026

Mezcal Standup Fest 2026 regresa a Durango cargado de risas, ¿Quieres ir?, Click! te lleva

Organizadores aseguran que será una fiesta recargada de risas, bebidas, comida y por su puesto, un buen mezcal

Mezcal Standup Fest 2026 regresa a Durango cargado de risas, ¿Quieres ir?, Click! te lleva

Mezcal Standup Fest 2026 regresa a Durango cargado de risas, ¿Quieres ir?, Click! te lleva

REDACCIÓN WEB
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Llega a Durango la segunda edición del Mezcal Standup Fest 2026, el festival que reúne a decenas de exponentes locales y nacionales en un solo lugar, con el objetivo de impulsar la comedia en la entidad. 

El tan esperado evento busca posicionar a Durango en el mapa, ofreciendo espacio para figuras posicionadas y nuevos talentos.

Mezcal Standp Up Fest promete para este 2026, ser una fiesta recargada de risas, bebidas, comida y por su puesto, un buen mezcal, señala la organización.

La cita es este sábado 6 de junio a partir de las 17:00 horas en el Auditorio de la CMIC, ubicado a un costado de la "vendimia", en el fraccionamiento Fidel Velázquez.

Los boletos en Preventa General tienen un costo de 150 pesos, y los puedes adquirir a través de la página de Ticketmax.com.mx.


¡Tenemos cortesías!


Si aún no tienes tus boletos, puedes participar en nuestra dinámica gana un pase doble, los pasos son muy sencillos.


Para poder entrar en la dinámica de Click!, deberás seguir estos sencillos pasos:


    

  • Sigue la cuenta de Instagram de la revista Click!
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  • Toma una captura de pantalla mostrando que ya eres seguidor.
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¡IMPORTANTE! Para poder participar en la dinámica es indispensable que no tengas activados los mensajes temporales en la conversación, pues los participantes con esta configuración no serán tomadas en cuenta.


Todas las personas que cumplan con los requisitos establecidos podrán participar en la rifa de un pase doble para el evento.


El cierre de la dinámica y la rifa de los boletos se llevarán a cabo este sábado 6 de junio a través de nuestras cuentas oficiales.


¡Mucha suerte!


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Mezcal Standup Fest MEZCAL dinámica, Durango, Fest, participar

               

                
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