Mezquital, con rezago en vacunación contra sarampión; cobertura alcanza 78 por ciento

La cobertura de vacunación contra el sarampión en el municipio de Mezquital apenas alcanza el 78 por ciento, por debajo del 95 por ciento establecido como meta federal, situación que mantiene el riesgo de nuevos contagios, principalmente por la movilidad de trabajadores jornaleros hacia otras entidades.

Moisés Nájera Torres, titular de la Secretaría de Salud de Durango, señaló que, aunque la enfermedad se encuentra bajo control y durante septiembre se registraron solo 10 casos en todo el estado, la zona indígena de Mezquital continúa siendo el principal punto de preocupación sanitaria.

Explicó que la movilidad de los jornaleros hacia estados como Zacatecas, Sinaloa y Nayarit dificulta alcanzar la cobertura requerida, debido a que los trabajadores salen a laborar, pueden exponerse al virus y posteriormente regresar a sus comunidades, con el riesgo de propagar la enfermedad.

Indicó que los últimos contagios, así como los casos más graves y los fallecimientos infantiles registrados, se han presentado en esta región, donde la enfermedad puede provocar complicaciones como encefalitis.

En contraste, municipios como Nuevo Ideal y Santiago Papasquiaro presentan una cobertura más amplia, por lo que las acciones de vacunación se concentran actualmente en comunidades como Huazamota, Guajolota y la cabecera municipal de Mezquital.

A nivel estatal, la cobertura de vacunación se ubica aproximadamente entre 82 y 85 por ciento; sin embargo, el funcionario destacó que se han aplicado más de un millón y medio de dosis entre 2025 y 2026.

Esta cifra, dijo el funcionario, incluye también a la presencia de migrantes que no siempre aparecen en los registros poblacionales.

Nájera Torres señaló que las brigadas y caravanas de salud mantienen las acciones de vacunación, incluyendo barridos en las zonas donde se requiere ampliar la protección, por lo que reiteró el llamado a la población para acudir a inmunizarse.

Advirtió que la protección no debe limitarse a la población local, sino incluir a las personas migrantes que transitan o permanecen en Durango, pues la movilidad representa un factor de riesgo para la reintroducción de enfermedades que anteriormente se encontraban controladas.