Mhoni Vidente y el 19 de septiembre: ¿Cuál es su predicción exacta sobre un posible temblor?

Cada 19 de septiembre, México recuerda algunos de los terremotos más devastadores de su historia, lo que también alimenta la incertidumbre ante nuevos posibles movimientos telúricos.

La fecha vuelve a estar en el centro de la conversación este 2026, luego de que Mhoni Vidente realizara una predicción relacionada con un supuesto sismo en territorio mexicano. Sus declaraciones han generado interés en redes sociales, especialmente durante un día que permanece en la memoria de millones de personas.

La astróloga ha señalado distintos elementos sobre el posible fenómeno, desde la magnitud que podría alcanzar hasta la región donde presuntamente ocurriría. Pero, ¿qué dijo exactamente sobre el 19 de septiembre y en qué horario situó su pronóstico?

¿Qué predijo Mhoni Vidente para el 19 de septiembre?

Dentro de sus interpretaciones, Mhoni Vidente mencionó varias fechas que consideró relevantes en el noveno mes del año. Entre ellas se encuentran el 3, 7, 13, 19 y 20 de septiembre, días que relacionó con posibles movimientos sísmicos.

Al llegar el 19 de septiembre, la predicción apunta a un temblor de magnitud considerable en México. La vidente habría estimado que el fenómeno podría alcanzar una intensidad de entre 7.3 y 7.7, aunque sus afirmaciones corresponden a una interpretación personal y no a un cálculo realizado por instituciones especializadas en sismología.

En cuanto a la región donde podría presentarse, señaló al Pacífico mexicano y mencionó particularmente a los estados de Michoacán y Oaxaca, entidades que forman parte de una zona con importante actividad sísmica.

A pesar de la magnitud que planteó, Mhoni Vidente aseguró que el posible movimiento no causaría daños de gran dimensión.

Horario del supuesto sismo

Además de referirse a una posible magnitud y ubicación, Mhoni Vidente habría dado un horario aproximado en el que podría presentarse el movimiento telúrico.

De acuerdo con sus declaraciones, el temblor podría ocurrir entre las 12:00 y las 13:33 horas del 19 de septiembre.

Sin embargo, es importante señalar que no existe un pronóstico científico del Servicio Sismológico Nacional que confirme la ocurrencia de un terremoto en ese horario y este día, pues los sismos no pueden predecirse con exactitud respecto a su fecha, hora, ubicación y magnitud.

¿Por qué el 19 de septiembre se relaciona con los sismos en México?

La predicción de Mhoni Vidente ha generado interés al vincularla con los antecedentes históricos del país.

En diferentes años, México ha registrado terremotos de gran impacto durante el 19 de septiembre, lo que ha convertido esta fecha en un referente en la memoria de los mexicanos.

Entre los movimientos más recordados se encuentran los de 1985, 2017 y 2022, ocurridos en esa misma fecha, aunque con características y consecuencias distintas.

Esta coincidencia ha provocado que cada septiembre circulen rumores, advertencias y supuestos pronósticos sobre nuevos terremotos.

Posible sismo también en California

La predicción de la astróloga no se limitó al territorio mexicano, pues también hizo referencia a un posible movimiento telúrico en California, Estados Unidos.

Para esa región, señaló una magnitud estimada de entre 5.9 y 6.1, aunque, al igual que en el caso de México, no proviene de organismos científicos especializados.