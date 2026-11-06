'Mi robot y yo', más que una nueva aventura animada en la pantalla grande

Las historias animadas también tienen la capacidad de tocar fibras sensibles y abordar temas que van más allá de la aventura y la fantasía. Ese es el caso de “Mi Robot y Yo”, una película que combina ciencia ficción, música y emociones para hablar sobre la familia, la independencia, el paso del tiempo y la importancia de aprender a dejar ir a quienes se ama.

La película representa el debut como director cinematográfico de Eric San, mejor conocido como Kid Koala, reconocido DJ y músico canadiense que lleva su sensibilidad artística al terreno de la animación.

Se trata de una aventura musical realizada completamente en animación digital 3D y sin diálogos , por lo que la narración recae en las imágenes, los gestos, los sonidos y, especialmente, en su banda sonora.

MÁS ALLÁ DE LAS ESTRELLAS

La trama presenta a Celeste, una joven astronauta que emprende su primera misión espacial y debe separarse del robot guardián que la cuidó y crió como si fuera su hija. Mientras ella enfrenta los desafíos de sobrevivir en un planeta lejano, el robot permanece en la Tierra, donde debe aprender a vivir con la ausencia y los recuerdos de quien ha sido el centro de su existencia.

A través de la distancia, el tiempo y las estrellas, ambos personajes emprenden caminos distintos que los llevarán a descubrir el significado de los vínculos afectivos y la independencia.

La historia plantea una reflexión sobre esos lazos que se construyen durante la infancia y cómo, en algún momento, quienes cuidan también deben aprender a soltar.

DE NOVELA GRÁFICA A LA GRAN PANTALLA

Uno de los aspectos interesantes del proyecto es que su origen se encuentra en una novela gráfica publicada en 2011, también creada por Eric San. La obra original estaba compuesta por ilustraciones en blanco y negro, sin diálogos, y acompañada por una banda sonora de 15 composiciones originales realizadas por Kid Koala con piano y tornamesa.

Para su adaptación cinematográfica , el artista conservó esa esencia narrativa en la que la música no funciona solamente como acompañamiento, sino como una parte fundamental de la historia . De esta manera, las emociones y los acontecimientos se transmiten mediante secuencias visuales, movimientos y composiciones musicales, sin recurrir a conversaciones entre los personajes.

El origen de la historia también está relacionado con experiencias personales del director, quien encontró inspiración en el duelo por la muerte de su abuela y la espera del nacimiento de su primera hija. La convivencia entre la pérdida y la llegada de una nueva vida lo llevó a reflexionar sobre las generaciones, la memoria y aquello que permanece de una persona en quienes han recibido su cariño.

RECORRIDO POR FESTIVALES

Antes de su llegada a las salas comerciales, “Mi Robot y Yo” tuvo su estreno mundial en la edición 75 del Festival Internacional de Cine de Berlín, en 2025 . También formó parte de la selección oficial del Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, en su edición 91, y del Festival Internacional de Cine de Toronto, dentro del programa Centrepiece de su edición número 50.