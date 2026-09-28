Michelle Lizárraga destaca con México en el voleibol internacional rumbo a Los Ángeles 2028

La atacante duranguense Michelle Lizárraga González consolidó su presencia en la Selección Mexicana de Voleibol de Sala tras completar una intensa actividad internacional que abarcó cuatro torneos continentales. Su constante participación la ubica como una de las piezas jóvenes con mayor proyección dentro del proceso representativo nacional que busca clasificar al Campeonato Mundial y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El recorrido de la voleibolista inició en el Clasificatorio Continental NORCECA de la categoría absoluta, celebrado en República Dominicana. En este certamen, donde las selecciones de la región disputaron sus primeros boletos hacia las máximas citas internacionales, Lizárraga integró la rotación ofensiva del equipo mexicano, sumando minutos ante rivales de alta exigencia competitiva y afianzando su adaptación al ritmo internacional.

Firma un destacado podio

Posteriormente, en el torneo Final Six Sub-23, la jugadora alcanzó una de sus actuaciones individuales más sobresalientes del año. Tras destacar en el frente de red por su potencia y efectividad en el remate, la organización del evento la distinguió oficialmente como la segunda mejor rematadora de la competencia, galardón que confirmó su crecimiento técnico y su capacidad definidora frente a bloqueos de nivel continental.

Dentro de la categoría mayor, la voleibolista originaria de Durango formó parte del plantel tricolor que disputó la Copa Panamericana en León, Guanajuato. En dicho certamen, el representativo mexicano aprovechó la localía para mantener una regularidad colectiva que le permitió avanzar hasta las instancias decisivas y asegurar la medalla de bronce al finalizar en la tercera posición del podio.

El reconocimiento no se detuvo

El calendario internacional de la selección concluyó con el torneo Final Six de la categoría absoluta, competición en la que el conjunto nacional volvió a colocarse entre los estandartes de la conferencia al obtener el subcampeonato. Este segundo lugar cerró un ciclo estival de rendimiento consistente para el grupo, con Lizárraga acumulando experiencia en partidos de alta presión.

Con el balance de dos podios colectivos y una distinción individual en cuatro competencias internacionales, Michelle Lizárraga reafirma su permanencia en los planes del voleibol mexicano. Su desempeño en la cancha le permite sostener un lugar relevante dentro del recambio generacional que buscará meter a México en los grandes escenarios del voleibol mundial durante el presente ciclo olímpico.