Miel con limón, ¿un aliado contra la tos? Esto dicen los expertos

La combinación de miel con limón es uno de esos remedios caseros que pasan de generación en generación, especialmente cuando aparecen la tos, la irritación de garganta y los síntomas del resfriado. Pero ¿realmente funciona o se trata solamente de una tradición familiar?

La realidad es que, aunque no sustituye un tratamiento médico, esta mezcla sí puede ofrecer cierto alivio, principalmente gracias a las propiedades calmantes de la miel.

Y es que la miel es el ingrediente que cuenta con mayor respaldo para este propósito. Su consistencia espesa ayuda a recubrir la garganta y disminuir temporalmente la sensación de irritación, además de que algunos estudios han encontrado que puede reducir la frecuencia y la intensidad de la tos, particularmente durante la noche.

Por su parte, el limón aporta sabor y pequeñas cantidades de vitamina C, aunque no existe evidencia suficiente para afirmar que, por sí solo, combata la tos o acelere la recuperación de un resfriado.

¿Cómo prepararla y cuándo tomarla?

Para preparar esta bebida basta con agregar el jugo de medio limón y una o dos cucharaditas de miel a una taza de agua caliente, dejar que se entibie y beberla mientras conserva una temperatura agradable. Puede tomarse especialmente por la noche, cuando la tos suele interrumpir el descanso. Sin embargo, es importante recordar que su efecto es principalmente sintomático: no elimina virus, no cura infecciones respiratorias ni sustituye los medicamentos cuando estos son necesarios.

También hay una precaución importante: la miel nunca debe administrarse a menores de un año por el riesgo de botulismo infantil. Si la tos se prolonga por más de tres semanas, empeora o aparece acompañada de dificultad para respirar, dolor en el pecho o sangre al toser, es necesario buscar atención médica. Así, la miel con limón puede tener un lugar entre los remedios caseros para aliviar las molestias, pero no debe confundirse con una cura milagrosa.