Miembros de la iglesia católica acudieron a la zona indígena de Durango

En un encuentro marcado por la fe, la solidaridad y el respeto cultural, miembros de la iglesia católica acudieron a la zona indígena del estado para celebrar la Santa Eucaristía y compartir momentos de fraternidad con las comunidades locales.

La jornada incluyó la celebración litúrgica en la que el párroco interactuó directamente con las familias y niños de la comunidad indígena, enfatizando que la Eucaristía representa un encuentro de amor, fe y comunión.

“A pesar de nuestras diferencias culturales y nuestras distintas formas de expresar la fe, nos une un mismo Señor y un mismo amor que nos llama a caminar juntos. En Cristo todos somos una sola familia”, compartieron durante la celebración.

Además del encuentro espiritual, la visita incluyó acciones de apoyo social para los habitantes de la zona. Entre las actividades programadas, se llevó a cabo la entrega de despensas, alimentos básicos y apoyos comunitarios a los asistentes.

El evento concluyó con un mensaje de esperanza, resaltando la importancia de seguir fortaleciendo el tejido social y espiritual en las comunidades más alejadas del estado.