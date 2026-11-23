Un robo a casa habitación fue reportado durante la mañana del domingo 22 de noviembre en la colonia José Revueltas, en la ciudad de Durango, donde personas desconocidas ingresaron a una vivienda mientras sus moradores se encontraban dormidos y sustrajeron aparatos electrónicos.

El hecho fue reportado aproximadamente a las 10:00 horas, cuando Rodrigo solicitó la intervención de las autoridades tras descubrir que habían desaparecido pertenencias del interior de su domicilio, ubicado sobre la calle Lucha Popular, casi esquina con el bulevar de las Rosas.

De acuerdo con lo manifestado por el afectado, durante la noche los habitantes de la vivienda permanecieron dormidos, circunstancia que presuntamente fue aprovechada por los responsables para ingresar al inmueble y apoderarse de una computadora, cargadores y un teléfono celular.

Fue al percatarse de la desaparición de los aparatos cuando Rodrigo decidió solicitar apoyo a través del número de emergencias 911, dando a conocer lo sucedido en su vivienda, ubicada en la calle Lucha Popular, para que las autoridades tomaran conocimiento del robo.