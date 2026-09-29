Mientras Polo avanza por Sonora, Rachel amenaza con lluvias torrenciales en el Pacífico mexicano

Mientras Polo avanza por Sonora, la tormenta tropical Rachel mantiene bajo vigilancia otra parte del Pacífico mexicano. Aunque su centro permanece en el mar, sus efectos ya se extienden hacia la costa y podrían intensificarse durante las próximas horas.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Rachel se desplazará este martes 29 de septiembre frente a Michoacán. Su circulación provocará lluvias torrenciales, de 150 a 250 milímetros, en puntos de la costa de ese estado.

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También se esperan lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros, en las costas de Guerrero y el oeste de Oaxaca. Para la costa de Jalisco y Colima, el pronóstico contempla acumulados de 50 a 75 milímetros.

¿Rachel tocará tierra?

Hasta ahora, el pronóstico indica que Rachel continuará desplazándose paralela a las costas del Pacífico central. No se prevé que su centro ingrese a tierra en los próximos días, pero eso no impide que sus bandas nubosas provoquen lluvias, viento y oleaje elevado.

Para el miércoles 30 de septiembre, el SMN mantiene la previsión de lluvias intensas en la costa de Michoacán, el sur de Jalisco, Colima y zonas costeras del suroeste de Guerrero. Ese día también se esperan rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora en las costas de Jalisco, Colima y el oeste de Michoacán, así como oleaje de 3 a 5 metros en esos litorales.

Conagua

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¿Cuáles son los principales riesgos?

Este martes, el oleaje podría alcanzar 5 a 6 metros en las costas de Colima, Michoacán y Guerrero. En esas zonas también se pronostican rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora.

Las lluvias fuertes pueden incrementar los niveles de ríos y arroyos, además de ocasionar inundaciones en zonas bajas y deslaves. Por ello, el riesgo no depende únicamente de que el ciclón toque tierra: sus efectos pueden alcanzar comunidades costeras mientras avanza mar adentro.

En el caso de Durango, Conagua prevé para este martes lluvias de 25 a 50 milímetros en el oeste y noroeste del estado. Ese pronóstico está asociado principalmente con Polo y el monzón mexicano, mientras Rachel concentra sus efectos en el centro y sur de la costa del Pacífico.

La trayectoria y la intensidad de Rachel podrían cambiar, por lo que será importante seguir los próximos avisos del SMN, especialmente en los estados donde se pronostican las lluvias más abundantes.